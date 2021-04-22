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你住我捐！承億文旅攜手伊甸基金會旅遊兼做公益

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
旅客可獲得慢飛天使手繪明信片一份，含專屬住宿折價券兩張。承億文旅提供
旅客可獲得慢飛天使手繪明信片一份，含專屬住宿折價券兩張。承億文旅提供

出外旅遊也能做公益！台灣文創設計旅店品牌龍頭承億文旅，攜手伊甸福利基金會，在5月底前入住承億文旅旗下系列飯店，承億文旅每房將提撥100元，捐贈給伊甸基金會作為「弱勢兒童服務計畫經費」。

另外，旅客還可額外獲得慢飛天使手繪明信片一份(含專屬住宿折價券兩張)，讓愛發芽，也讓國內旅遊更有意義。

在台灣平均每15個兒童，就有一人為發展遲緩的慢飛天使，但只要把握六歲前的黃金時期，給予適當的刺激和復健，都有機會跟上發展的腳步。

有鑒於此，伊甸基金會於1994年底起，開始推動「0-6歲發展遲緩兒家庭社區服務方案」，積極推動早期發現及早期療育工作，除了減輕遲緩兒對家庭造成的經濟負擔，並銜接成年後職訓及支持性就業與安置服務，貫徹協助身心障礙者生涯發展的理念。

承億文旅集團董事長戴俊郎表示，與伊甸基金會合作是希望略盡棉薄之力，將旅客喜愛承億文旅的心意轉化為公益慈善，自2021年4月起，提撥每間客房100元營收，作為支持慢飛天使計畫。

而每張交到旅客手中的專屬手繪明信片，為0至6歲的慢飛天使，畫出自己最喜歡的交通工具，希望旅人收到這張手繪明信片，能感受到小朋友那份純真、可愛的童心。

承億文旅進一步表示，每張慢飛天使明信片上，還有二張住宿折價券，要讓旅客出外旅遊做公益之餘，也能分享給朋友，在島內漫遊。

每張交到旅客手中的專屬手繪明信片，有慢飛天使畫出自己最喜歡的交通工具。承億文旅提供
每張交到旅客手中的專屬手繪明信片，有慢飛天使畫出自己最喜歡的交通工具。承億文旅提供

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