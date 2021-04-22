杜綉珍：消費者夢想當起點

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北報導

巨大集團董事長杜绣珍昨（21）日表示，針對「全球化競爭的蛻變之道」，巨大從「消費者的夢想」為起點，達到做到完美產品的目標，再依外在環境調整策略，跨越挑戰。

她說，一般人想像中的腳踏車是一個三角型的車架加上輪子就成了，但巨大則是從消費者心中夢想要什麼樣的腳踏車開始研發起。

對巨大而言，腳踏車不只是交通工具，是生活的一環，不斷的研發，才能融入消費者的心。

最初巨大是從OEM開始，以技術取勝，杜绣珍說，不只要做的比別人好，而且「別人貴的要死的東西」，巨大也要可以「平價」做出來，才是競爭力。

1987年，巨大遭逢最大考驗，占巨大七成營收的最大客戶到中國大陸成立合資公司，成了巨大的對手。

巨大只能和時間賽跑，看是對方設公司的速度快或是巨大設銷售通路的腳步快，結果巨大勝出，並打出自己的品牌「捷安特」，後來競爭對手只能流落到美國大賣場銷售。

另一個考驗，是90年代自行車業者都去了大陸設廠，後來巨大也去了，但與其他業者不同，選擇在上海附近設廠，因為這個位址的人均所得最高、市場最大。巨大到大陸設廠不只要做外銷，也要發展內銷。巨大的大陸戰略是有史以來最漂亮的，不過環境隨時在變，策略也要及時調整、隨時檢討。

自行車

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