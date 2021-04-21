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聯強旗下通達智能運籌 推到宅冷氣保養服務

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

聯強集團（2347）旗下通達智能運籌，近五年來以鴨子划水的姿態低調耕耘到宅服務市場，從家電配送到白電安裝，已累積達88萬戶家庭服務紀錄。通達智能運籌於四月初宣布進軍家庭冷氣保養市場，推出後預約即爆滿，市場反應極佳；預期大型企業以其高品質服務、數位平台與高品牌信賴度，將快速改變到宅服務的服務水平與觀念。

通達智能運籌總經理林憲群表示，市場上到宅冷氣保養品質良莠不齊，消費者要找到值得信賴的宅服廠商並不容易，消費者很難判斷廠商是否有徹底拆卸清洗冷氣，也擔心清潔液是否具備殺菌、無毒、無腐蝕性等品質與信賴問題。通達運籌經過長時間市場調查與規劃，除了徹底拆解冷氣清洗環節為10道工序，更累積多年的到宅服務數據與經驗，重視消費者最重視的宅服專業與品質的每一個環節，確保客戶感受到優質的服務體驗。

台灣屬潮濕的海島型氣候，家中的空調設備若能每一至二年定期保養，除了能減少積塵與黴菌，確保清新的空氣質量，並能有效提升冷氣運轉效能。通達到宅冷氣保養專業技師採取的保養工法，是透過施作高溫蒸氣消毒、紫外線殺菌、搭配標章認證的醫療級保養液等，關鍵步驟致力於徹底去除過敏原，創造低敏生活環境。依使用情況不同，設備清洗前後最高可達4度溫差，節約10%的用電，經濟又實惠。冷氣保養服務推出足月，即預約滿載，顯見消費者對冷氣保養的潛在需求十分龐大。

過敏原

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