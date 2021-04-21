翁朝棟：中鋼雙主軸發展 讓股市大牛變蠻牛

中鋼（2002）董事長翁朝棟今天表示，去年面對新冠肺炎疫情，整個全球經濟等於是打掉重練，2020年幾乎是中鋼建廠以來最艱困的一年。今年中鋼將迎接成立50周年，公司在逆境中確立朝向高值化、綠能等雙主軸方向發展，策略奏效，讓中鋼從「股市大牛變蠻牛」。對應到股票市場，中鋼最近股價狂飆，昨天盤中最高衝上39.3元，直逼40元大關，創下2008年金融海嘯以來首見。

翁朝棟今天參加本報舉辦的「2021大師智庫論壇-新經濟 新機遇 新挑戰」，以「傳統鋼廠的轉型之路」為題發表專題演說，一開場，他戲稱，今天的題目如果通俗一點、用股市來表達，就是「如何從大牛變成蠻牛？」

翁朝棟回顧，去年因為疫情的關係，幾乎是中鋼建廠以來最艱困的一年，但中鋼在逆境中，梳理出「高值化精緻鋼廠」與「發展綠能產業」等兩大策略轉型方向。

其中在高值化方面，中鋼依據高技術含量、高獲利能力、高產業效益等三大原則，盤點出精密鍛件用鋼、高值手工具鋼、高功能結構鋼、綠色能源用鋼、尖端超強韌碳鋼、先進合金碳鋼、跨世代車用鋼和超能效電磁鋼等八大品項，全力發展。目標這些高值化產品，銷售占比從今年的4,.2%，到2025年要達到10%，2030年更要達到20%，有助中鋼獲利能力推升。

另外在綠能產業發展方面，中鋼投入熱門的電動車市場，中鋼的超能效電磁鋼，運用在電動車的引擎，除了已經打進電動車龍頭特斯拉（Tesla）供應鏈，也供應福斯（VW）、奧迪（Audi）等國際大車廠，並通過通用（GM）、保時捷（Porsche）等車廠驗證，2020年銷售約6萬公噸電磁鋼片給全球電動車市場，成為公司的新金雞母。

另外中鋼的跨世代冷軋車用鋼，運用在電池殼，也已經取得27家車廠、254項認證，2020年供應量達43萬公噸，持續開發具競爭力產品，拉大技術領先差距，提升客戶供應量。

最近中鋼也加入鴻海（2317）主導的鴻華先進科技公司「MIH聯盟」，將參與MIH平台，將中鋼集團材料和產品導入全球電動車市場，與台灣的馬達與巴士業者結盟，開發自主設計的電動巴士關鍵核心技術，協助建立國內自有的電動巴士產業與市場。