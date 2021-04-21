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基因檢測需求回溫 慧智今年推新品、營收動能持續看好

經濟日報 / 記者陳書璿／台北即時報導

基因檢測公司慧智基因（6615）今(21)日舉辦法人說明會，慧智基因今年第一季受惠全球疫情趨緩與非侵入式染色體篩檢NIPS類產品銷售動能強勁，累計第1季營收達1.24億元，年增4.61%。總經理洪加政表示，今年目標推出四項新品或產品升級，同時看好癌症基因檢測服務發展動能，期待能帶動癌症檢測銷售表現倍數成長。

雖然基因檢測市場持續受到疫情影響，但慧智基因今年營運表現開始回溫，第一季營收表現亮眼，三月營收更創歷史新高。洪加政解釋，公司觀察到現代父母更加重視產前孕前的基因檢測，而慧智基因主攻的高端基因檢測產品，滲透度持續提高，如去年3月推出的新生兒基因篩檢產品，至今也已累積超過上千例收案量。此外，慧智基因獨有的非侵入式染色體篩檢產品NIPS v3.0，在今年三月單月銷售額較去年平均月銷售成長超過60％、第一季整體銷售也較去年成長超過30%。

慧智基因於今年上半年已推出兩項新品，展望下半年，董事長蘇怡寧醫師強調，以基因檢測市場而言，產品數量與多元化，會直接影響市場滲透度與吸引民眾使用，而今年至少會有四項新品推出或產品升級，也將持續與國際檢測大廠和藥廠攜手合作，強化產品研發能力與業務推廣力道。

針對慧智基因海外市場部分，洪加政表示，目前慧智基因在日本與泰國市場的業務發展相對穩定，海外業績有望在今年重回成長軌道，進一步挹注集團營收，但是否能有機會加速海外拓展業務，仍得視各國疫情狀況而定。

營收 疫情

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