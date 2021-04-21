台北引領風潮 NFT加密藝術大展5月登場

NFT加密藝術世界大展5月台北登場！加密藝術市場火熱，台北新藝術博覽會（Art Revolution Taipei）4月上旬預展期間作品供不應求，大會緊急舉辦「NFT世界大師賽」徵件，報名至4月30日止，5月8日公布入圍作品，趕著5月13日貴賓之夜世貿一館開始展售。

NFT加密藝術在松菸預展賣得紅火，現場展出的作品都貼上已售出的紅點，台北的年輕世代可以接受「共享中唯一」的收藏概念。就因為觀察到市場可為，A.R.T.決定讓NFT加密藝術擔綱演出，給最顯眼的展位，一入場一眼就能看到。

除了向全世界徵件，預展銷售創佳績的李善單工作室也繼續全力投入NFT加密藝術的創作，趕製大展作品。「我現在一天只剩一個小時可以睡覺。」幾天前A.R.T.藝術總監李善單這麼說。據了解，團隊正在創作一支史詩級的藝術動畫，作品講述香巴拉公主和好朋友一起尋訪參拜千手千眼觀世音菩薩的故事。

華人藝術圈女天團MSLLS也埋首《 Lucky Magic Egg》動畫的續集創作，第一集開放的版本在預展中完售。MSLLS是五位女藝術家的創作團體，最早是瑪馨玲三人組，後來加入陳誼欣，今年又加入撒貞明。

NFT加密藝術和實體藝術的銷售和交易方式有些不一樣，除了現場販售，預展還透過全球最大的NFT交易平台OpenSea向全世界同步開賣，所以，台北藏家是和全球買家競逐作品，執行總監鄭鈞元特別說明：「大會有保留大部分作品專給台灣藏家。」

即便如此，現場會聽到銷售人員不斷的抱歉聲，「《天女散花觀音》台北開放販售的版本賣完了。」「《祖師聖觀音》沒版賣了，到OpenSea看看有沒有人轉售。」《Big Lucky Coming》也無貨可賣。預展期間只有一個版的NFT作品更是早早就售出了。

為什麼講「版」呢？因為上述作品的智能合約說明全球限量版數，《祖師聖觀音》全球限量333版，已售出300版，其餘版數由創作者保留，所以沒得賣了。鄭鈞元說，NFT上的智能合約說多少版，就是多少版，沒辦法偷偷增加的。因為每一個NFT作品由那個帳戶到那個帳戶，賣多少錢，記錄清清楚楚。「交易資訊透明。」

就因為NFT的交易應用快速發展，加密藝術的創作、交易與實體不盡相同，預展現場也來了不少藝術家取經，拍賣官也到了，與藏家、畫廊工作人員、觀賞者彼此交換意見。藝術家聽到鄭鈞元講解到這點最興奮，他說，藝術家賣出畫作之後，作品的增值利益盡歸藏家，與藝術家無關，但未來可以有關。透過NFT可以訂定智能合約，例如約定藏家賣出所得的一成分給藝術家，一經賣出，平台就會計算，把所賺的一成直接撥到藝術家的錢包，「透過智能合約的機制，藝術家可以分享作品未來增值的利益。」

一位參觀者指出，3月25日，在紐約百老匯一帶，開出全球第一家以實體店面專門經營NFT加密藝術的畫廊「超級酋長畫廊 NFT」，店中以高解析4K螢幕展示作品。畫廊其實已注意到NFT作品的商機。

年輕藏家直白的分享收藏的理由，一位1988年出生、熟悉金融的年輕人說：「我很怕進場得太晚，錯失良機，被時代淘汰，一聽說有NFT的展覽，就趕過來看。長輩也跟我說，一定要瞭解NFT。」