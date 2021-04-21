行競科技與日本改裝大廠HKS攜手 加速電動車市場創新

電動車（EV）電池系統公司行競科技（XING Mobility）今（21）日宣布與日本汽車HKS簽訂全球戰略合作備忘錄，共同開發電動化改裝技術。藉由行競科技領先業界的電池與動力系統產品與服務，整合HKS在高性能車輛與商用車改裝系統市場上的豐富經驗，兩家公司將一起推動並加速日本及全球市場車輛電動化的創新與發展。

行競科技和HKS之間的全新合作夥伴關係，將深度結合雙方的各項核心優勢，HKS將能推廣並經銷行競科技專利IMMERSIO浸沒式冷卻模組化電池，讓其目標市場中的汽車製造商得以選擇完整的EV解決方案，應用於汽車電動化改裝、電動車生產代工、電動超跑及超跑的開發及其他汽車相關投資等。同時，透過此合作行競科技將大幅拓展於改裝車市場的銷售機會，並快速佈局日本及其他市場。

憑藉行競科技對EV電池技術和動力系統解決方案的專業，HKS得以在其深耕多年的高性能車輛領域基礎上，瞄準全球的車輛改裝及商用電動化改裝市場。此次跨域的台日攜手合作，象徵日本商用車電動改裝市場和全球高性能車輛電動改裝市場，邁入全新里程碑。

行競科技創辦人暨執行長洪裕鈞表示，與HKS這樣具代表性的公司展開全球合作。2020年初，首次與HKS在一個跨國車輛專案合作時，就已充分認知兩家公司有著相同的求新求變基因，也都為了品質及創新而努力不懈。非常期待整合雙方的專業知識和創新精神，在可再生和永續能源的時代裡，一起為客戶提供超高性能的EV解決方案、一起推動產業的變革與前進。

行競科技專精於研究EV電池系統與動力系統解決方案，並且在浸沒式冷卻模組化電池的開發中扮演世界級的開路先鋒角色。除了因製造高性能電動車產品而建立起的完整供應鏈外，更在開發一站式EV動力系統解決方案上磨練出豐富的自有工程能力，為各類車用市場提供關鍵技術，包含商用和工業車輛、重型機械、船舶設施、賽車和其他高效能電動車輛應用等。

經過一年多的合作和討論，行競科技在本月與HKS簽訂全球戰略合作備忘錄。HKS是日本最具指標性的高性能車輛改裝公司之一，自1973年成立以來以獨特的改裝文化和提供駕駛汽車樂趣而享譽國際。HKS打造出許多領先業界的產品，包含渦輪增壓套件、改裝排氣系統、懸架、進氣零件和車用電子設備等。

除了自身在汽車改裝產品開發及執行全球汽車製造商的委託案的豐富經驗外，HKS亦與政府、合作夥伴及學術機構合作開發環保科技，成功研發出由壓縮天然氣（CNG）或液化石油氣（LPG）提供動力的雙燃料轉換產品、前沿的的高效汽油引擎技術以及其他減少氣體排放的技術。

HKS代表取締役社長水口大輔指出，與行競科技展開合作能夠在汽車改裝零配件的基礎上，透過對EV電池系統與動力系統解決方案的專業，共同針對電動化改裝技術進行深度研究與開發，瞄準全球電動化改裝市場、日本商用電動車市場，以及全球高性能汽車改裝市場，實現我們的下一個戰略目標。

此外，HKS將參與今年的2021年汽車工程博覽會（將於2021年5月26日至5月28日在橫濱國際平和會議場舉行），並將於會中介紹其電動汽車轉換解決方案，包含行競科技的IMMERSIO浸沒式冷卻模組化電池。