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台中第1季買賣棟數出爐 黑馬海線狂衝、五年漲八成

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
台中海線地區短短5年移轉棟數大增逾80%，第1季交易量達914棟。 記者宋健生／攝影
台中海線地區短短5年移轉棟數大增逾80%，第1季交易量達914棟。 記者宋健生／攝影

熱錢流竄，不動產成保值抗跌標的，剛性買盤需求傾出，首購產品買氣暢旺，最受矚目的台中海線地區，短短5年內移轉棟數大增逾80%，第1季交易量達914棟，與傳統熱區南屯僅有3棟之差。

尤其，海線擁有交通、建設等利多支撐，低基期房價更吸引人口大量移入，包括遠雄、富宇、佳鋐、佳福等建商接連搶進插旗。

根據地政局資料統計，比較第1季買賣移轉棟數，台中市交易量五年來成長近五成，而清水、梧棲及沙鹿等海線地區，今年第1季更締造914棟的新高，相比2017年的507棟，有超過八成的驚人漲幅，顯見區域熱度。

進一步觀察台中各地指數，第1季棟數排行明顯看出外溢效應持續發酵，北屯區以3,268棟拿下冠軍，第二第三名則依序為西屯1,394棟與南屯917棟。近五年來漲幅以外圍地區最為驚人，西屯、南屯則因換屋型產品居多，漲幅相對溫和；交通利多與親民房價也是造成海線買氣爆衝的主因。

在地業者指出，海線目前有政府資源加持，交通建設逐漸完善，包括台1線、國3、西濱公路、特五號、海空雙港、鐵軌及捷運藍線串聯起完整路網。

加上宇隆、宏全、車王電子近年紛紛進駐中港加工出口區，三井台中港Outlet第二期有望於今年下半年開幕，可望帶來生活機能及大量工作機會，未來藍圖鮮明卻仍坐擁親民房價，吸引大量人口移入，也帶動交易量狂漲。

遠雄之星行銷經理錢儀峯分析，疫情延燒至今，人們越來越重視置產保值，許多觀望性買盤也不得不出手，每有新案推出皆反應熱絡。

在熱錢帶漲房價的情況下，房價相對親民的地區尤受歡迎，外溢效應持續發燒，從北屯、海線第1季的好成績可見一斑，建商也陸續向外插旗，業界認為，外圍的漲勢目前僅僅是個起頭。

遠雄集團看準海線機能，在清水率先進行「遠雄之星」系列造鎮案，以「1字頭、低單、低總、高CP值」訴求，成功完銷逾2,600戶。更推出25年結構體保固、地壁磚及防水保固各5年的安心保證，抓準首購族對保值性的重視，深受自住客信賴，預計下半年將推出第九期。

今年初進場的富宇「大悅」，基地位於清水區中興北街，主打生活感，鄰近清水第一公有市場與上富黃昏市場，基地面積729坪，規劃2至4房，24至68坪，每坪開價29萬至30萬元，預計2023年第4季完工。

佳福建設在梧棲推出的「佳福柏斯市」日前正式公開，此案潛銷短短一個月，市場反應熱絡，成為指標個案。建商在公開現場宣布，推出買房抽百萬遊艇活動，立刻引爆買氣。

佳鋐建設於沙鹿區中山路推出的「佳鋐科藝」，預計今年第4季完工，規劃27至45坪的2至4房，地上7樓、地下2層，每坪開價21萬至23萬元，目前銷售中。

房價 遠雄

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