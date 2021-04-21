張安平：人類慾望猶如核子彈 能源和廢棄物成兩大難題

台泥企業集團（1101）董事長張安平今（21）日表示，人類的慾望是人類文明發展的原動力，但無止境的慾望，就像核融合產生的能量，如果能被控制就可以成為永續的力量，但如果不被控制，就會成為核子彈。他認為，能源和廢棄物，將是未來人類社會最必須面對的兩大難題。

張安平今天參加本報舉辦的「2021大師智庫論壇-新經濟 新機遇 新挑戰」，以「大自然 Sine qua non」為題發表專題演說，一開場，他就以「我是一個水泥工業人」自許。

他表示，如果把人類累積的文明換算成重量，那90%都是水泥，很少看到一個產業對文明這麼重要。但水泥業也是全球第三大工業能源消費行業，占全球工業能源消費總量的7%，是工業部門第二大的CO2（二氧化碳）排放行業，面對節能減碳的大勢所趨，水泥是最嚴重，最應該勇於面對的產業。身為一個水泥工業人，面對氣候變遷的議題，背負著重大責任，我們不能迴避工業發展所帶來的碳排放問題，更不能畏懼去談論、尋找這個議題的解決方案。

張安平回顧歷史，表示21世紀是人類科學最發達的世紀，也是有最多的人口，同時多數人類的生活品質是最高的一個世紀。但是，在充滿自由放任思想以及人人都自我膨脹的現代社會中，人類也嚴重缺乏掌控自己慾念的意志。

企業其實是當代社會心態以及價值觀的縮小版，現代企業的主流價值觀，強調效率，利益和自由。他認為，人類的慾望確實是人類文明發展的原動力，但無止境的慾望，就像核融合產生的能量，如果能被控制就可以成為永續的力量，但如果不被控制，就會變成核子彈。他強調，進步不是罪惡，但進步所帶來的傷害代表我們還不夠進步，必須要用更有責任感的態度去重新詮釋進步。

當前的局面，就好像同時下著幾盤不同的棋，暖化、能源危機、經濟對奕，一盤盤的棋局，只有多方的變革，長遠的布局，並付諸行動，複雜的問題結構才有可能化解。

他強調，現在談節能減碳，「我們不是在保護大自然，也不是在保護地球，人類其實是在保護自己。」因為地球並不脆弱，地球會自我修復，脆弱的是我們自己，因為人類只有在某個環境條件下才能夠生存。

再小的危害，乘以78億個數字，都會變成大災難。短短的十數萬年的歷史當中，人類其實一直都在大自然裡面，從敬畏，膜拜，到向大自然借用大自然的力量，到忘了自身的力量，忘了人與大自然本是一體的，更忘了人只是向大自然永恆的循環中暫時借用的形體。

最後，他期許台泥能成為「綠色企業」，強調台泥將全神貫注，成為「處理人類文明與大自然複雜關係的綠色環境工程公司」。