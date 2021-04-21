浩鼎化療新藥OBI-3424 規劃展開二期臨床族群擴增試驗

浩鼎（4174）今（21）日公告，該公司前驅型化療新藥OBI-3424，已完成一期臨床劑量遞增試驗之安全性主要指標評估，並規劃展開二期臨床族群擴增試驗。

浩鼎公告指出，公司前驅型化療新藥OBI-3424已完成一期臨床劑量遞增試驗安全性主要指標的評估，安全評估委員會（Safety Review Committee, SRC）建議如計畫進行二期臨床族群擴增試驗。

另外，浩鼎將以免疫組織化學染色法（Immunohistochemistry, 簡稱IHC）的測試方法確認潛在受試者腫瘤AKR1C3的表現，來決定其是否可以進入上述之二期臨床族群擴增試驗。

浩鼎指出，OBI-3424在癌細胞過量表現的AKR1C3酵素作用下，會選擇性地釋出強效DNA烷基化劑，用於癌症治療。

劑量遞增試驗的主要目的，為評估固態腫瘤患者在接受靜脈注射OBI-3424的安全性及耐受性。藥物劑量範圍為1 mg/m2遞增至14 mg/m2。

浩鼎在OBI-3424-001一期臨床劑量遞增試驗，已收納39位固態腫瘤受試者，並完成共10組劑量之安全性評估。SRC審視試驗結果，認為OBI-3424之安全性與耐受性無虞，建議如計畫進行二期臨床族群擴增試驗，並給予二期臨床族群擴增試驗之試驗設計與劑量建議，二期臨床族群擴增試則預計於2023年完成，惟實際時程將依執行進度調整。

根據Fortune Business Insights公開之研究報告，全球2019年整體抗腫瘤用藥市場規模為1,413億美元，複合年成長率11.6%；惟本公司研發中前驅型化療新藥OBI-3424尚處於臨床試驗階段，適應症之開發以尚未被滿足之醫療需求為主要目標，未來發展將與浩鼎整體產品線開發策略綜合考量後擬定。