永豐餘：暫緩子公司永道射頻在陸上市申請

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

永豐餘（1907）今（21）日公告，旗下子公司永道射頻向上海證券交易所申請上市，但因母公司永豐餘的董事會成員將於5月17日股東會進行改選，與送件時資料將有變動，依據大陸上市　申請實務，須重新準備相關文件，因此董事會開會決議通過先撤回上海交易所上市申請文件。

永道射頻為永豐餘持股86.51%的子公司，永豐餘表示，暫時中止永道射頻在大陸的上市申請計畫，對公司的財務及業務並無重大影響，未來也將視子公司財務業務發展之需，彈性規劃其未來資本市場籌資計畫。

永豐餘日前公告新任董事提名名單，集團創辦人何壽川家族成員皆不在名單上，包括何奕達、何壽川、何星輝等全面退出董事會，永豐餘也正式走向專業經理人制。

永道射頻技術是在去年6月向上海證交所遞件申請主板上市，何奕達目前為永道射頻董事長，永道主要業務為無線射頻標籤（RFID），目前年產能達40億枚，市占超過全球 25%，是全球最大的RFID標籤ODM製造商。永道射頻技術繼積極開拓日本市場之後，2019年開展歐洲市場亦有成。且公司在新北市土城建置新的RFID廠今年開始量產，主要開發新零售等新市場需求。包括服飾、交通運輸票券與物流業等。

永豐餘 上海 何奕達

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