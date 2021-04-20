東元股權之爭 黃育仁陣營：另一家外資將表態支持

東元 (1504)前常務董事黃育仁陣營透露，另一家外資將表態支持，近日會公布，自行估算支持的持股超過四分之一。 外界認為，「小黃派」黃育仁在此次東元董事改選中，可望「 坐一望二搶三」。

東元集團會長黃茂雄長子黃育仁，受邀參加財經台節目指出，他跟大股東寶佳和華新有對話，亦跟持股比重一成多的外資股東有接觸，評估獲得支持股權比重將逾四分之一。

角逐東元董事全面改選的黃育仁，在5月25日召開的東元股東會全面改選11席董事中，提名七席董事候選人，目標拿下過半席次，並挑戰董事長大位。

日前「公司派」發布由黃茂雄、寶佳資產創辦人林陳海和華新麗華董事長焦佑倫等東元三大股東，首度合影以行動證實三方結盟不變，並聯合發出「致股東的一封信」，徵求股東委託書，支持提名的11席董事候選人。

東元董事改選的戰火，形成「老黃派」黃茂雄、「小黃派」黃育仁的父子正面對決。外界也形容，這場董事選戰，成為黃茂雄、黃育仁父子的經營權之爭，有如八點檔連續劇，經常有新的勁爆出現。

外界觀察，雙方決戰在約三成的外資及散戶股權。日前黃茂雄、林陳海和焦佑倫共同喊話，強調將爭取外資與散戶支持。分析師表示，公司派尋求四分之三以上的董事席次當選，主導新董事會的運作。

至於公開徵求委託書，東元指出，由於黃育仁陣營尚未提出最終資料，將於4月23日法定的最後一天公告。

據悉，黃茂雄將與寶佳為共同徵求人；此外，東元董事長邱純枝和東光投資等徵求人，則透過三大徵求委託書業者的長龍、全通及聯洲，向東元股東徵求委託書支持。

黃育仁陣營將透過元大、富邦、康和證券及永豐金四大券商的管道，向股東徵求委託書支持。

市場人士評估，黃育仁陣營除東元創始股東及「東元阿嬤」偕林明穱合計約10%股權表態支持外，透過菱光持股2.63%和最大外資持股5.3%支持，至少有20%以上股權的支持；在東元董事改選中，所提名的候選人可望「 坐一望二搶三」。

公司派則握有近五成的持股實力；尋求四分之三、八席以上的董事席次當選，才能主導新董事會的運作。

以改革派自居的黃育仁表示，東元過去六年研發費用占比從平均約3%降到2%，低於競爭同業西門子和ABB等大廠；期許東元提高研發費用、集團結構簡化、多角化模式很難再持續；若提高研發費用，沒有什麼不可以談的。

他指出，會跟任何支持改革的股東合作；主張帶領東元集團邁向創新和創意，創新是很困難的。天底下沒有所謂的鐵票，將創始股東、外資以及他當成鐵票，才會衍生這些經營權問題。

他分析，東元董事改選有四組人馬，包括黃茂雄和公司派、寶佳、華新與本身陣營，任何一組只要拿到四席董事，就可能是最大的。他認為，不是以「小黃派」經營東元，而是「改革派」來經營東元。