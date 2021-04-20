南僑3月獲利報喜 年增率達191.64%

南僑（1702）3月獲利報喜，自結稅後損益1.62億元，年增率達191.64%，單月EPS 0.65元，推升第1季EPS達1.12元。大陸油脂事業急速回升，再加上泰國廠穩定成長，

南僑認為，米的世界不會被麵粉取代，尤其，東協市場對於米休閒食品的需求量看俏，南僑泰國廠整體米果產線產能已達8成，嬰兒米果和薄片米果每年成長都近1成，泰國廠今年第1季的營收達7.06億元，年增率10.3%。

另外一個成長動能，則是南僑大陸油脂事業第1季的營收達28.35億元，年增率52.7%。法人分析，去年受到疫情影響，所以基期相對較低，去年第1季也表現不佳，今年在各大廠油脂庫存用量減低下，買盤升溫推動營收營收成長。

南僑3月營收17.12億，年增率34.16%；累計第一季的營收46.65億，年增率 29.01%。3月獲利成長更出色，3月自結稅後損益1.62億元，較去年同期增加191.64%，EPS 0.65。累計第一季獲利2.78億元，較去年同期增加268.27%，EPS 1.12較去年同期EPS 0.31增加0.81。