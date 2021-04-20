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威剛砸逾26億買下廠辦大樓 長虹獲利Q3入帳

經濟日報 / 記者陳美玲／即時報導

長虹建設今（20）日公告位於台北市潭美街的廠辦大樓「長虹雲端科技（WTO 14期）」，買方威剛科技以總價26.23億元購入該案土地約800.46坪、房屋約5,471.54坪。

位於台北市潭美街的「長虹雲端科技（WTO 14期）」是「內湖萬客隆舊址案」，2013年皇昌營造宣布與長虹建設與共同投資興建，雙方分回比重各約五成，其中長虹分回總銷約50億元。

長虹建設指出，目前全案總成本仍在估算中，確切處分獲利需待全數完工後才能計算，惟該款項預計第3季入帳、挹注營運。

「長虹雲端科技（WTO 14期）」為地上30樓、地下四樓之廠辦大樓，總基地面積為3,297坪，此次售予威剛科技包括土地約800.46坪、房屋5,471.54坪，以及車位108個，總價為26.23億元。

長虹建設去年稅後純益達26.19億元，獲利持續維持高檔，每股純益達9.02元，公司董事會擬配發5元現金，依今日收盤價82.5元計算，若後續順利填息，現金殖利率約達6.1%左右。公司股東會預計6月29日舉行。

長虹 雲端 股價指數

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