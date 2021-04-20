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聲寶總座許經朝：2Q進入冷氣銷售旺季 業績將優於1Q

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導

家電大廠聲寶（1604）總經理許經朝表示，今年在冷氣、冰箱、洗衣機三大家電以及小家電衝刺下，這四項產品的業績將有二位數成長；第1季單季營收已達成年增16%雙位數增長的目標，第2季進入夏季商品冷氣的銷售旺季，加上全台灣中小學裝設冷氣的21萬台標案將啟動，挹注全年營收向上可期。

今年聲寶營運力拚主力的家電產品要提高市場率，空調及洗衣機由目前各占10%挑戰提高至12%；小家電營收亦可望較去年同期成長10%，本業、獲利目標均要優於去年。去年聲寶每股純益（EPS） 4.86元，獲利創下近20年新高；配發現金股利2.5元。

許經朝指出，自色家電是聲寶營運的強項，在去年底發表冷氣、冰箱、洗衣機及小家電的新產品之後，提高競爭力；至於液晶電視處於飽和，面板又不斷上漲報價，以持平看得今年的銷售量。

第1季聲寶營收達21.09億元，年增16.6%。許經朝認為，新產品帶動業績逐漸發酵；5、6月天氣進入炎熱期，是家用冷氣主要的銷售期，因此，第2季營收將比第1季來得好。

許經朝說：「政府替全中小學裝設冷氣的21萬台標案將自7至9月安裝，總金額達100億元，每台費用包括裝機、維修為4.5萬元，聲寶將透過全省的經銷通路全力搶標。由於今年以來原材料不斷上揚，單以冷氣用量最大的銅價，每噸由6,000美元上漲至 9,000美元，成本也跟著增加，但中小學裝設冷氣標案已在去年定案，會依照政府規定模式進行。」

家電 聲寶

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