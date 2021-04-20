南港千坪廠辦公開標售 底價每坪不到40萬元

國內最大統包工程承攬商中鼎（9933）集團，預定於今年完工啟用集團第二總部大樓，集團智能及資源循環兩大事業群將共同入駐。原智能事業群旗下公司所使用位於台北市及新北市之工業廠辦，委託第一太平戴維斯辦理公開標售。

其中，A標位於南港園遠東智慧科學園區，臨近板南線昆陽站550公尺，建物總面積約1,321坪；B標位於北深路三段信義財貿中心園區，建物面積988坪，園區規劃完整可立即使用。標售將採合併出售及分戶出售雙軌並行，開標日為6月25日。

第一太平戴維斯表示，捷運昆陽站周圍是目前南港區捷運沿線開發密度最高的區域，許多傳統產業、國營企業及金融機構舊廠區皆進行再開發，至少8個開發案進行中，如潤泰玉成段企業總部案、國產實業總部、國建利百代商辦案及慧榮科技南港總部案。

第一太平戴維斯表示，目前南港區的預售商辦行情介於80萬元至100萬元，此次中鼎集團標售的南港遠東智慧科學園區科技廠辦，共計3戶，每戶面積440坪，可作辦公、廠房及倉儲之用，底價每坪不到40萬元，極具價格競爭性。

另一標的位於深坑的信義財貿中心園區，鄰近國道3號木柵交流道，15分鐘車程可抵達信義區、南港區及汐止區，公設比僅22%，使用效率高，本次共標售2戶，底價每坪不到25萬元，適合自用型買方做為後勤辦公室或備援辦公室之用。