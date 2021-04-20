母親節檔期將到 新光三越望業績目標成長10%
新光三越母親節檔期將在4月22日登場。新光三越主管表示，今年的初夏購物節業績成長40%，較設定的目標還超出兩成的成長，除了精品帶動買氣，服務類更是異軍突起，成長幅度超過5成，另化妝品也有兩成的成長。在消費買氣持續回籠下，看好今年母親節檔期將較去年成長10%。
新光三越主管表示，母親節檔期接棒剛結束的初夏購物節，去年母親節業績受疫情影響已有淡化，因此，基期並不低，今年看好內需表現，估業績可成長10%，累計初夏購物節業績加上母親節檔期，業績應會有20%的成長。其中，服飾類表現優於預期，主要是疫情穩定後，慢慢打開社交需求，加上去年同期多為居家辦公，今年也逐漸恢復常態，帶動服飾類需求。
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