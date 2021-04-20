日本三井加大投資南科力道 搶占晶圓保護膠帶全球市場

為搶占半導體成長市場，日本三井化學集團透過子公司「台灣東喜璐機能膜」投資24億元擴建高雄園區、預計產能拉高兩倍以上。南科管理局表示，日商此舉意在保持「半導體製程用膠帶」全球第一市場占有率，並扮演南台灣半導體價值鏈關鍵角色。

三井化學開發的半導體製程用膠帶「ICROS™」是半導體製造工程使用保護膠帶，尤其用於矽晶圓研磨工程市占率全球第一。這款膠帶在三井化學日本名古屋及台灣製造，據稱拿下全球約4成市占是業界之冠。傳出日商期待在台灣主要客戶廠區附近做好生產體制，能隨時彈性因應需求增長。

南科管理局表示，新冠疫情促使電腦與資料中心相關設備需求增加，5G基地台與手機、汽車電動化等也增加半導體需求。台灣東喜璐生產「矽晶圓背面研磨製程保護膠帶」，因應市場需求，第二期廠房預計今年8月動工，2023年10月預計量產半導體製程膠帶年產能760萬平方公尺。

科管局指出，南科台南園區與沙崙綠能科學城、橋頭科學園區到楠梓科技產業園區已構成5G及半導體科技產業廊道。南科有台積電、聯電、華邦電、穩懋、德商默克、美商英特格及22家日商設備材料等價值鏈廠商。政府也規畫串連南科及楠梓、大社、仁武、大寮、林園、及小港大林埔等產業園區，建立南部半導體材料廊帶。