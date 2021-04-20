SOGO今年母親節檔期目標35億元 較疫情前超過5%

遠百（2903）旗下SOGO百貨今（20）日宣布母親節檔期業績目標為35億元，將較去年成長10%，較2019年也成長5%。SOGO總經理的汪郭鼎松表示，這是保守目標，今年一定會達成，今年以來業績成長都超過30%，顯示內需很熱。在大陸SOGO部分，今年以來也有60-70%的成長，復甦強勁，不過相較2019年還有一點小落差。

汪郭鼎松表示，2021年對零售業來講展望都看好，主要是疫情無法出國，內需留在國內，另一方面消費者在疫情之下更追求幸福感，所以電視尺寸愈大愈缺貨，床墊價格愈高賣的愈好，可以發現在居家生活品質的追求上更精緻。

汪郭鼎松表示，今年零售業有創造更好業績的條件，從大環境來看，台灣2021年經濟成長率從一開始預測3%多，到現在市場上已有5%以上的預測，整體市況佳，SOGO今年以來業績年成長超過3成，就算對比2019年也成長5%以上，顯示今年以來的購買力確實很強，尤其是幾個業種，包括精品、家用家電、服飾成長最可觀。其中，服飾的部分，主要是去年因疫情封鎖，貨源不足，今年沒有貨源問題，很多品牌在進貨時沒有去年那麼保守。

汪郭鼎松表示，零售業去年3、4月間最艱辛，5月開始已慢慢復甦，因此首季業績成長幅度大，但今年下半年開始，因去年基期開始墊高，下半年較有挑戰。

在各分館方面，SOGO主管表示，復興館和敦化館今年精品業績成長動能強勁，其中，復興館因有頂級品牌加持，精品業績成長超過 70-80%，成為全台營收成長幅度最大的單店，敦化館精品銷售也成長超過 50%。迎接母親節檔期，看好在來店禮還有促銷帶動下，「母親節絕對可以絕地大反攻」。另外餐廳部分，今年訂席情況良好，各業者即便訂席很滿，仍搭配百貨活動做出特別菜色組合和優惠券活動。

在APP方面，針對會員已發出母親節電子抵用券，提供最高回饋10%，截至目前，會員數已來到70萬。