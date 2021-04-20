快訊

日職／陳偉殷二軍再繳好投 新洋投報到卡位危機加劇

AZ疫苗增1例嚴重不良事件 六旬翁血管炎、間質性肺炎住院

SOGO今年母親節檔期目標35億元 較疫情前超過5%

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

遠百（2903）旗下SOGO百貨今（20）日宣布母親節檔期業績目標為35億元，將較去年成長10%，較2019年也成長5%。SOGO總經理的汪郭鼎松表示，這是保守目標，今年一定會達成，今年以來業績成長都超過30%，顯示內需很熱。在大陸SOGO部分，今年以來也有60-70%的成長，復甦強勁，不過相較2019年還有一點小落差。

汪郭鼎松表示，2021年對零售業來講展望都看好，主要是疫情無法出國，內需留在國內，另一方面消費者在疫情之下更追求幸福感，所以電視尺寸愈大愈缺貨，床墊價格愈高賣的愈好，可以發現在居家生活品質的追求上更精緻。

汪郭鼎松表示，今年零售業有創造更好業績的條件，從大環境來看，台灣2021年經濟成長率從一開始預測3%多，到現在市場上已有5%以上的預測，整體市況佳，SOGO今年以來業績年成長超過3成，就算對比2019年也成長5%以上，顯示今年以來的購買力確實很強，尤其是幾個業種，包括精品、家用家電、服飾成長最可觀。其中，服飾的部分，主要是去年因疫情封鎖，貨源不足，今年沒有貨源問題，很多品牌在進貨時沒有去年那麼保守。

汪郭鼎松表示，零售業去年3、4月間最艱辛，5月開始已慢慢復甦，因此首季業績成長幅度大，但今年下半年開始，因去年基期開始墊高，下半年較有挑戰。

在各分館方面，SOGO主管表示，復興館和敦化館今年精品業績成長動能強勁，其中，復興館因有頂級品牌加持，精品業績成長超過 70-80%，成為全台營收成長幅度最大的單店，敦化館精品銷售也成長超過 50%。迎接母親節檔期，看好在來店禮還有促銷帶動下，「母親節絕對可以絕地大反攻」。另外餐廳部分，今年訂席情況良好，各業者即便訂席很滿，仍搭配百貨活動做出特別菜色組合和優惠券活動。

在APP方面，針對會員已發出母親節電子抵用券，提供最高回饋10%，截至目前，會員數已來到70萬。

SOGO 母親節 疫情

延伸閱讀

BAC母親節推出限定「花之心伯爵茶巧克力蛋糕」！70%比利時生巧克力＋唐寧伯爵茶內餡擄獲媽媽的心

汐止遠雄廣場推出母親節檔期 實現媽咪採購願望清單

新竹SOGO歡慶10歲 每筆消費捐十元助罕病病友

飯店Buffet吃到飽「買2送2、媽媽免費」！母親節5大餐廳優惠手刀衝

相關新聞

扯！「沒牆沒天花板」頂加棚屋月租12K 網友：被台北嚇到了

台北出租房子無奇不有，一位古同學在臉書表示，他上網找房子，被一張頂樓休閒雙人椅照片吸引，約了房東看屋，結果雖然真有休閒椅...

雙北南遷潮！台中七期豪宅磁吸補強北客買房占比破30%

不畏打炒房，台中市繼去年移轉爆量，今年第1季再以年增21%居六都之冠，買氣續燒。除了在地買盤出籠，受惠重大利多補強磁吸效...

包租代管成效六都第一 鄭文燦：下階段再推3400戶

落實居住正義，桃園除興建社會住宅，也實行「包租代管」計畫。市長鄭文燦今上午訪視包租代管房客，其一家三口入住兩房格局的電梯...

散裝運價暴漲 登十年新高

中美兩強拚基建、狂吸原物料，推升散裝運價續揚，近期，美國總統拜登提出大基建計劃、中國大陸則自3月起大舉進口大量鐵礦砂量，...

中鋼Q1大賺130億 股價狂飆

中鋼昨（19）日公告自結3月合併稅前盈餘56.3億元，第1季合併稅前盈餘130億元，雙創同期歷史新高。

日本三井加大投資南科力道 搶占晶圓保護膠帶全球市場

為搶占半導體成長市場，日本三井化學集團透過子公司「台灣東喜璐機能膜」投資24億元擴建高雄園區、預計產能拉高兩倍以上。南科...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。