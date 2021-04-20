懷特打入癌症免疫治療領域 成果獲國際醫學期刊肯定

懷特（4108）長期投入癌症治療領域，研發成功的「癌因性疲憊症」適應症藥物，已獲上市許可及健保給付；上市至今，持續進行抗癌藥物合併治療的臨床研究，提高癌症藥物的治療效果。最新研究指出，該藥物合併免疫療法，能改善癌症預後評估因子NLR，改善預後和生存期，研究結果日前也獲國際醫學期刊《癌症綜合治療 (Integrative Cancer Therapies) 》刊登。

為了提升患者治療效果與完治率，以及擴大適應症範圍，懷特生技持續投入臨床研究，對於病患人數較多，包括乳癌、肺癌、食道癌等癌別，展開多項「癌因性疲憊症（Cancer-Related Fatigue, CRF）」適應症藥物與抗癌藥物的合併療法，其中之一為近來最火紅的免疫療法。

最新一項研究指出，接受免疫療法的肺癌患者，若同時合併「癌因性疲憊症」適應症藥物治療，超過九成病患的NLR值(癌症預後評估因子之一)，出現改善現象，未合併使用者則約六成。

若評估NLR值惡化的比例，接受合併治療者，僅8.7%出現惡化，遠低於未合併使用者的36.7%；而已有多篇文獻證明，肺癌病人使用免疫治療時，NLR數值可做為觀測病人「預後」的重要觀察，一旦NLR值升高(惡化)，將導致預後不良以及縮短生存期。

研究內容進一步提到，由於「黃耆多醣注射劑」，具增強免疫、刺激骨髓造血功能，適應症為緩解癌症引起的疲勞（癌因性疲憊症），所以透過觀察有無合併使用，對NLR數值的變化及整體存活期的影響進行評估。

該項研究成果曾獲台灣癌症聯合學術年會TJCC發表，近日再以論文形式，獲知名國際醫學期刊《癌症綜合治療 (Integrative Cancer Therapies) 》刊登。懷特生技李伊俐董事長表示，能夠獲此肯定，對於推進與合併療法合併治療之研究，將有極大助益，同時嘉惠更多癌症患者。