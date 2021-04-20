雙北南遷潮！台中七期豪宅磁吸補強北客買房占比破30%

不畏打炒房，台中市繼去年移轉爆量，今年第1季再以年增21%居六都之冠，買氣續燒。除了在地買盤出籠，受惠重大利多補強磁吸效應，去年自雙北市遷入人口多達五成。

業者指出，「南北房價差距加上精華區地價創高，銷售上尤以豪宅產品最有感。」統計七期指標豪宅，以「大陸丽格」北客占比超過三成最多，更不乏名人買家入手，挹注市場熱度。

北台灣房價續漲，加上中南部產業聚落帶動，近年國內人口出現南遷趨勢，根據內政部統計2020年六都人口遷徙狀況，台中市遷入人口1萬6,652人，其中有8,252人來自雙北、占比高達49.6%，而雙北移居台南、高雄則各占28.9%、35%，顯見在這波南移潮中，台中儼然成為北客置產首選。

住商不動產七期南屯加盟店經理黃盟翔指出，自台積電、美光、巨大等大廠插旗，北部企業主紛紛將布局眼光轉向台中，進而提升購屋需求。

此外，去年興富發、中悅高價加碼買進七期精華地，支撐區域豪宅增值性，且目前台中房價僅台北同級產品的三分之一價格，讓北部富豪置產心態轉強，去年4,000萬元總價帶以上物件銷況都很不錯。

綜觀去年，大陸建設兩大指標案雙雙出現亮點交易，甫落成的「大陸丽格」去年實價登錄多達31筆，為七期最熱銷豪宅案，其中北部買主占比超過30%。名人買家包括東森集團總裁王令麟重砸7.5億元買進1至3樓，計畫進軍中部打造「東森全球新連鎖事業的社交電商平台總部」，引起高度關注。

無獨有偶，單價榮登十大豪宅排行榜首的「大陸宝格」，再以每坪92萬元拿下豪宅單價王，品牌知名度及個案價值吸引北部富豪快手購屋，像是賈靜雯前夫孫家豪擲1.4億元南下置產。

擁有府會園道1號燙金門牌的「寶璽天睿」，社區均價達67.2萬元，絕佳地理位置吸引不少傳產、回流台商入主，包含二成北部客；寶璽建設今年也將於惠文路、文心一路口推出七期新案，規劃100至140坪、規模達80億元。

國泰建設55周年鉅作「國泰層峰」，去年13筆實登中有3戶北部買主、案場北客占比超過三成，全案即將滿席。