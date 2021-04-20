扯！「沒牆沒天花板」頂加棚屋月租12K 網友：被台北嚇到了

台北出租房子無奇不有，一位古同學在臉書表示，他上網找房子，被一張頂樓照片吸引，約了房東看屋，到現場發現雖然多了休閒椅，但房間根本沒有牆，也沒有天花板，只用黃色帆布包住，中間擺洗臉台、馬桶，然後開價一個月12,000元。他大嘆「現在台北房子都這樣租嗎，我真的嚇到了。」

古同學PO文中提到她看到這幕嚇到了，詢問房東這樣冬天不冷嗎？房東淡淡回「冷，哪裡都冷」，還提到前房客還自己裝了浴缸。這篇發文引發熱烈討論，不少人直言，這扯爆了吧，太奇葩了，好歹給個鐵皮吧，有人說，這好像蒙古包，有人打趣說，可能房東以為現在人都喜歡露營風，也有人感嘆，台北租房真的都能刷新三觀。

古同學表示，當時是被一張頂樓照片吸引，約了房東看屋後，才驚覺竟是「棚子屋」。圖／讀者授權提供

屋比房屋總監陳傑鳴表示，這其實不算稀奇，他有朋友在大安區麟光站一帶租頂加，客廳跟廚房只有搭了一個棚子，在半戶外，而且頂加以鐵皮興建，呈現一個「冬天極寒夏爆熱」的生活環境，而且電器也因為跟樓下共用電力，三不五就會跳電。

他說，近年台灣房價高漲，台灣租屋族的壓力不斷攀升，根據以主計處最新資料顯示，目前全國租金指數已是歷史新高，從民國100年2月至今年3月、已連續121個月沒跌過。

以台北市來說，目前就有高達8成的網路待租套房租金超過1萬元以上、租金中位數高達1.5萬，甚至有高達25%的待租套房物件，租金都還在2萬以上，這對於剛出社會薪資往往不到3萬的社會新鮮人來說，有半數以上的收入都要拿去繳房租，租屋壓力相當恐怖。

在高租金時代，為省租金支出，很多年輕人會選擇居住在條件比較差的隔間雅房，或是住在違章的頂樓加蓋，甚至「奇皅」物件。

陳傑鳴提醒，這類便宜的雅房或是頂加產品，常以鐵皮或是較差建材興建，且大部分都跟原有房屋共用電力，跳電、漏水是相當常見的情形。若是頂加，因佔用共有的屋頂平台，發生火警時將沒有安全避難空間，不只對屋主，也會對其他樓層鄰居的生命財產造成威脅，民眾租屋想省租金時，還是需多留心。