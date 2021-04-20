綠色環保飲食潮流不可擋 超商咖啡吹植物奶風

飲食界近來興起一股植物系風潮，其中燕麥奶更在咖啡飲品界，成為流行時尚風潮之一，全家（5903）繼去年推出豆乳拿鐵，持續看好「植」感商機，明（21）日起於全台店舖開賣「燕麥植物奶拿鐵」，成為最大植物奶拿鐵連鎖店。統一超（2912）旗下精品咖啡品牌不可思議咖啡「!+? CAFE RESERVE」，也推出加入燕麥奶的兩款飲品「燕麥義式焦糖咖啡」、「燕麥黃金榛果咖啡」。

全家表示，觀察訴求環保、健康的燕麥奶，成為國內咖啡店新寵，此次再度與嘉義農創團隊「榮町」聯手開發「燕麥植物奶拿鐵」，使用豆乳與優質燕麥調和而成，主打高CP值銅板價65元，就可品嘗時下最夯的健康新選擇。另在植物系蔬食部分，媽媽煮藝同步推出全新新品「川府麻辣熟水餃」、「印度咖哩熟水餃」，使用植物肉製成，微波就可享用。

據內部統計，媽媽煮藝中式麵點煎餃、水餃類商品，因方便、可多元化搭配，成為不少消費者點心消夜的首選，因應偏好植物性產品的消費者逐漸增加，以異國風味開發兩款植物五辛素水餃，「川府麻辣熟水餃」散發微辣椒麻香氣，越吃越順口；「印度咖哩熟水餃」以咖哩香氣搭配植物肉，口味獨特香氣十足，兩款商品售價皆49元，各限量3萬份。

看好近年來植物性飲食興起，7-ELEVEN旗下精品咖啡品牌不可思議咖啡「!+? CAFE RESERVE」，推出加入燕麥奶的兩款飲品「燕麥義式焦糖咖啡」、「燕麥黃金榛果咖啡」，風靡全球的OATLY燕麥奶，保留了燕麥中的膳食纖維，加入咖啡等現調飲品，受倒市場喜愛，目前共有15家門市販售，未來CITY CAFE也即將推出冰燕麥拿鐵將於逾6,000家7-ELEVEN門市販售。

此外，7-ELEVEN販售的植物奶有5大品牌，包括統一陽光、桂格喝的燕麥、光泉豆米漿、愛之味榖物飲、OATLY燕麥奶約20款選擇，年銷售超過8百萬瓶。