攜手歐萊德 家樂福自有品牌首支零碳排商品上市

繼去年底推出非籠飼雞蛋實踐家樂福動物福利承諾後，家樂福自有品牌今（20）日攜手有台灣最綠品牌之稱的歐萊德推出洗髮、沐浴、護髮、牙膏等個人保養系列商品。其中最受注目的洗髮精商品是目前世界上第一支實現零碳排承諾的美妝商品。

家樂福企業社會責任繼溝通總監蘇小真表示，家樂福自2018年推動食物轉型以來，自有品牌一直是第一線，不僅在前年和去年底陸續推出非籠飼雞蛋，去年還開始推動減少70種有疑慮添加物行動開始，另外，針對和雨林保護有關的棕櫚油、永續森林、永續海洋等，家樂福自有品牌也都積極實踐。

這一次家樂福和歐萊德推出的系列商品包含：咖啡因洗髮、茶樹洗髮精/沐浴乳、香檳玫瑰護色洗髮精/沐浴乳、蒲公英兒童溫和洗髮精/沐浴乳、Recoffee護髮油、山茶花精萃油、源木牙膏、酒釀護手霜、沁涼頭皮噴霧、茶樹抗頭皮噴霧等13支商品。

全系列商品塑膠瓶皆採用百分之百PCR（消費用品回收再製）再生塑膠瓶，其中洗髮精系列更打造出全球第一支可再生洗髮精押頭，且由於成分天然無添加，不僅不迫害自然生態成分，洗沐時易沖洗、洗後易吹乾，達成減少用水量及用電量以減少碳排放，並在2019年獲得法國全球永續美妝獎領導獎冠軍，成為第一個從原料到包裝全面落實「循環經濟」並達到零碳排的美妝品。

另外，全系列商品去除石化，採用USDA Biobased 天然永續認證、百分百無動物來源純素成分、無麩質，不含塑化劑、環境賀爾蒙、無甲醛、無染色劑、無硫酸鹽類界面活性劑、無DEA類增稠劑、無環氧乙烷衍生物、無對烴基苯甲酸酯類防腐劑等八種高風險有害物質。

家樂福推動自有品牌商品含括各種生鮮、食品、日用品，目前共有近2,000支自有品牌商品，除了消費者所知道的家樂福嚴選、家樂福有機、家樂福eco planet等友善環境系列，另外還有進口的禾法頌、LES COSMETIQUES。家樂福表示，希望多元化的品類可以滿足消費者的多元需求，其中像優格、米麵、油、咖啡、衛生紙及水餃都非常受歡迎。

過去民眾認為自有品牌多半強調價格，但是家樂福自有品牌，重視品質與可負擔起的價格，蘇小真表示，盡管家樂福自有品牌層層把關，且品質不斷升級，但以價格穩定為定價策略，自有品牌比一般同品質知名品牌便宜約10-15%。