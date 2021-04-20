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東元父子對決董事改選 黃育仁估獲逾四分之一股權支持

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導
黃育仁不只在空戰造勢，近期也傳出頻頻接觸寶佳，挖老爸牆角。圖／聯合報系資料照片
黃育仁不只在空戰造勢，近期也傳出頻頻接觸寶佳，挖老爸牆角。圖／聯合報系資料照片

角逐東元董事全面改選的東元 （1504）前常務董事黃育仁，受邀參加財經台節目指出，他跟大股東寶佳和華新有對話，亦跟持股比重一成多的外資股東有接觸，評估獲得支持股權比重將超過四分之一。

「少東派」黃育仁在5月25日召開的東元股東會全面改選11席董事中，提名七席董事候選人，目標拿下過半席次，並挑戰董事長大位。

日前「公司派」發布由東元集團會長黃茂雄、寶佳資產創辦人林陳海和華新麗華董事長焦佑倫等東元三大股東，首度合影以行動證實三方結盟不變，並聯合發出「致股東的一封信」，徵求股東委託書，支持提名的11席董事候選人。

東元董事改選的戰火，形成黃茂雄、黃育仁父子對決的局面。

以改革派自居的黃育仁表示，東元過去六年研發費用占比從平均約3%降到2%，低於競爭同業西門子和ABB等大廠；期許東元提高研發費用、集團結構簡化、多角化模式很難再持續；若提高研發費用，沒有什麼不可以談的。

他指出，會跟任何支持改革的股東合作；主張帶領東元集團邁向創新和創意，創新是很困難的。天底下沒有所謂的鐵票，將創始股東、外資以及他當成鐵票，才會衍生這些經營權問題。

他分析東元董事改選有四組人馬，包括黃茂雄和公司派、寶佳、華新與本身陣營，任何一組只要拿到四席董事，就可能是最大的。他認為，不是以「小黃派」經營東元，而是「改革派」來經營東元。

被問到是否跟父親黃茂雄有對話，他則回應，回家看媽媽和阿嬤時，兩人還是有打招呼講話，但就是不談公事，父親還會跟孫子彼此視訊聊天。

外界認為，黃育仁陣營除東元創始股東及「東元阿嬤」偕林明穱合計約10%股權表態支持外，透過菱光持股2.63%和最大外資持股5.3%支持，至少有20%以上股權的支持。公司派則握有近五成的持股實力。

雙方決戰在約三成的外資及散戶股權。日前黃茂雄、林陳海和焦佑倫共同喊話，強調將爭取外資與散戶支持。分析師表示，公司派尋求四分之三以上的董事席次當選，主導新董事會的運作。

東元 股東會 黃育仁

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