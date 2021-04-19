台泥強化電池布局 44.7億元收購法國Engie EPS六成股權

台泥（1101）今（19）日深夜11時30分召開重大訊息說明記者會，宣布擬以1.32億歐元（約新台幣44.7億元），收購位在義大利的法國上市儲能公司Engie EPS 60.48%股權，成為最大股東，希望藉此補足在先進的BESS（電池儲能系統）、電動車快充裝置、智慧電網及氫能等專利及技術，強化台泥集團在電池領域的布局。

在此之前，台泥3月董事會也剛通過擬投資百億元，間接透過子公司台泥循環能源科技公司（簡稱台泥循環），加碼能元科技在台泥高雄小港紙廠舊址，設立台灣第一座超級電池工廠，主要生產高階高容量高充放電功率的鎳三元電池，新廠規劃產能1.8GW，相當於一年可生產2.4萬輛。電動汽車所需的長程電池量，對照目前能元台南廠年產能為1.5GW，新廠完成後產能將倍增。能元科技為台泥集團旗下子公司，是目前國內最大的鋰電池電池芯生產商，主要客戶包括Dyson等歐美知名高階家電品牌。

台泥此次入主Engie EPS公司，座落在義大利，並於法國上市，為一家儲能公司，在先進的BESS（電池儲能系統）、電動車快充裝置、智慧電網及氫能皆擁有各式專利及產品，案場遍布歐洲、美洲、大洋洲及非洲。

ENGIE EPS更具有未來市場發展潛力的是，於2021年與全世界第四大汽車公司Stellantis（原飛雅特、克萊斯勒加標緻）共組合資公司，Stellantis在全球汽車市場有9%市佔率，年產汽車770萬輛，且已於2021年三月正式宣布，歐洲區將自2025年全部轉生產電動車（約338萬輛），若以每部汽車需要5,000顆電池，預計四年後每年會需要169億顆電池，及全歐洲適用之充電樁及快充樁。

此次收購股權案，對於近年積極布局再生能源、儲能及電池發展的台泥企業團，能源布局將更全方位，並成為台灣首家進入歐洲電池與儲能市場的企業。台泥企業團董事長張安平強調：「要走到世界市場，一定要與世界的人才合作。能源佈局不能只看台灣市場，必須具備國際市場競爭力。」歐洲在綠能及儲能發展是世界先驅，為了掌握未來的科技與市場，台泥在收購股份後將持續增資，與ENGIE EPS之專業團隊攜手投入全球市場。