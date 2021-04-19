頂粵吉品「星光盛宴大殿」舉辦Only One頂級婚禮體驗

看好中部地區結婚熱潮，近年餐飲業紛紛舉辦婚禮體驗搶攻婚宴市場，中部頂級獨立中餐廳「頂粵吉品」舉辦首屆頂級婚禮體驗，邀請全台6家頂尖婚顧與15家知名廠商共襄盛舉，在婚宴市場掀起話題。

值得關注的是，「頂粵吉品」提供全台唯一的頂級包場婚禮，二樓完整場域「星光盛宴大殿」主打「Only One」，一個餐期、整個場域只接待一組新人，無其他宴會同場舉行，讓倆人獨享頂級婚宴與貴族般的禮遇。

儀式當天，三樓的新人休息室，一間獨寵新娘，一間則留給新郎家人休憩。「星光盛宴大殿」除了可規劃中式文定儀式，還有挑空天際中庭、光雕儀式堂可舉辦充滿歐美海島儀式感的戶外證婚與活動。

大殿前廊Lunar Bar斟月酒吧，更能在宴會前擁有迎賓雞尾酒茶點派對，而為了給新人一場氣派奢華的婚宴，星光廳內挑高無樑柱，360度零死角。

此外，大殿中央有23公尺長的炫目星光大道升降台，隨著T台升起，還可以配合「頂粵吉品」專屬特約樂團MOON 5製造專屬浪漫感動。

舞台前方更有全台最大500吋高畫質P3 LED電視牆及劇院式立體音響，搭配雷射投影與200吋布幕、專人影音操作服務，絢麗燈光展演以12盞華麗水晶吊燈與方形水晶燈相映，投射燈聚焦新人風采。

另外，獨特的香檳塔儀式，與戶外天際中庭及光雕儀式堂，更滿足新人對婚禮的各種夢幻想像。

頂粵吉品獨享專場婚宴專案，無論是平日或是大吉日，都可以享受頂粵吉品提供的頂級餐宴、管家式禮遇、奢華場域的內容。平日包場專案60萬元起，吉日80萬元起，大吉日100萬元起。業者並提供12款經典潮粵美饌特製菜譜選擇，每桌價位最高可至6萬8,800元。

大吉日除了上述基本內容，還有奢華珍藏專案，特別推出全台最高價私廚客製頂級桌宴，完整享受星級夢幻體驗，包括地下室占地460坪私藏酒窖所珍藏的法國五大酒莊珍釀，加主桌頂尖專業侍酒師服務，連結高端婚顧提供私人訂製的極致富豪婚宴。