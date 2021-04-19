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圓展攜手新北市政府 建構160所學校教學新場域

經濟日報 / 記者 張義宮/即時報導
圓展捐贈宣佈捐贈 161 台觸控螢幕，協助新北市達成「教室無邊界、學習無國界」。圖／圓展提供
圓展捐贈宣佈捐贈 161 台觸控螢幕，協助新北市達成「教室無邊界、學習無國界」。圖／圓展提供

全球自動追蹤 PTZ 攝影機與智慧未來教室、遠距教學領導品牌圓展科技（3669），今（19）日攜手新北市政府宣佈捐贈 161 台觸控螢幕（市值約1,014萬元），未來預計分發至市內領航與偏鄉學校供多視屏智慧教學使用。

圓展深耕教育科技產業 10 餘年，總部位於新北市土城區，更是新北市標竿企業，以創新、高品質和實用兼具的智慧未來教室解決方案享譽國際。

深知百年樹人的重要性，圓展希望透過捐贈自家的觸控螢幕，有效幫助新北市各級學校從傳統教學環境快速轉型升級為智慧教學場域。尤其新北市幅員廣大，近幾年致力縮短數位落差成效卓著，未來將輔導領航攜手小校共學，達成「教室無邊界、學習無國界」。

新北市長侯友宜表示，智慧教室是落實智能城市最重要的基石，新北市 108、109 年投入 5 億元，打造校校都有智慧教室，每 50 班 1 間，共建置 455 間；現今，經由圓展科技的捐贈，智慧教室將大幅擴充至 615 間，每間智慧教室都能在高速網路下，進行雲端及多視屏智慧教學，使得教學及學習在觸屏與平板適時轉換下更精采多元。將持續運用科技輔助學習，逐步落實精準教育，協助學生適性發展。

圓展總經理許起裕指出，創立以來秉持貢獻自己、服務人群的理念來經營，身為新北在地企業，很榮幸能藉由此次捐贈為教育盡一份心力，以實際行動落實 ESG 企業社會責任。未來圓展將持續投入智慧教學與資訊科技的創新，同時，也期望透過這次活動拋磚引玉，一起打造孩子的數位學習環境。

圓展未來教室解決方案包含遠距教學實物（投）攝影機、自動追蹤攝影機和平板筆電消毒充電車。因應遠距教學的新興需求，圓展最負盛名的實物攝影機可一機兩用作為視訊鏡頭或拍攝教材。

還可搭配自動追蹤攝影機進行課程直錄播。當全球步入後防疫時代，圓展強調，新一代充電車能夠幫行動裝置邊消毒邊充電，學生使用起來更安心；專精教育科技的創新，為學校提供全方位的數位設備，幫助學校輕鬆實現「科技輔助學習」的目標。

圓展 平板

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