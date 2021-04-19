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台達電動車充電樁進駐北基國際 全台共57座加油站

經濟日報 / 記者劉芳妙／台北即時報導

台達電（2308）宣布與三地集團旗下北基國際合作，將在全台共57座北基加油站據點導入台達電動車充電基礎設施解決方案，包含適用於各電動車品牌與車款的交/直流充電樁、充電站管理系統、會員與金流管理系統，以及使用者手機APP。北基國際（8927）也將整合三地集團旗下各加油站、停車場、國道休息站、飯店及待開發土地等資源陸續建置充電站，並預計於年底前開始投入服務電動車主的行列。

台達電子電動車充電方案事業處資深處長徐瑞源表示，北基國際在交通服務產業擁有極為豐富的經驗與資源，台達藉由自身的技術與產品優勢與北基強強聯手，將以各種場域的不同使用需求如：快充補電、過夜充電、目的地充電等停留時間與里程需求差異，裝置最適配的台達充電樁。

針對充電場站業者，可透過充電站管理系統、會員與金流管理系統讓服務與營運效率最佳化；對於一般充電用戶，則開發使用者應用APP，讓電動車主可以透過手機或智慧裝置搜尋充電站、隨時查看/控制充電狀態，提供多元智能服務。此外，更可進一步視場域特性或需求，結合太陽能發電與儲能系統以優化場站用電管理，提供最好的營運成效。台達於電動車充電方案具備自主關鍵技術，設計、製造一條龍服務，將成為傳統加油站、停車場、商場、廠辦轉型擁抱電動交通商機的最佳選擇。

北基國際股份有限公司副董事長兼發言人何佳璟表示，北基推出充電網絡品牌，首波運用既有加油站增設快速充電樁，讓車主不用改變加油習慣與路線，轉為電動車後也能輕鬆找到充電樁、消除不確定感，利用一杯咖啡的時間快速補完電力再出發。結合台達完整、成熟且可靠的充電基礎設施，未來北基除了全台佈點，也廣邀場域合作夥伴齊力發展電動交通時代的新商業模式。

台達充電樁全球出貨已超過十年，擁有全系統自主開發與關鍵技術力，從模塊、系統到軟體高度垂直整合。產品涵蓋7-22kW交流充電樁、25-350kW直流快速充電樁與充電站管理系統，以200kW直流快充產品為例，充電10分鐘約可增加160公里行駛里程、100kW直流快充產品充電10分鐘則可增加約80公里行駛里程。

台達全系列產品通過歐、美、日、台等安規認證，更與全球主流車廠進行實車充電測試，市場適配性無庸置疑。以降低維運成本為導向的設計理念及在地技術服務團隊，確保服務不中斷。

去年台達與日本出光興產合作的橫濱電動車充電站目前已啟用營運中，在美國、歐洲、東南亞也協助多個充電站營運商佈建快速充電網路。

台達電 電動車 加油站

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