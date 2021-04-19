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美時製藥強化東南亞布局 引進泰國國家隊注資14.1億元

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

美時化學製藥（1795）今（19）日宣布，國際策略性夥伴再添一名生力軍，將透過私募辦理現金增資，引進策略投資人泰國公司Innobic (Asia)，由該公司以每股新台幣80.7元的價格，投資美時逾1,751萬股股份，完成增資後Innobic (Asia)將持有美時6.7%的股權，兩公司將攜手深耕東南亞市場。

這次交易的完成基準日在4月21日，此交易價格較美時董事會決議當日（4月16日）收盤價新台幣82.2元折價約1.8%，並較董事會決議前30個營業日之均價新台幣76.5元溢價逾5.5%。

美時表示， Innobic (Asia)為泰國最大的企業集團「泰國國家石油股份有限公司」（PTT Public Company Limited，簡稱PTT）100%持有的子公司。PTT是泰國上市公司，泰國財政部為其主要股東，掌握超過51%股權，也是唯一一家得以入列美國Fortune雜誌「全球500大企業」的泰國企業集團。

美時表示，Innobic (Asia)代表PTT集團負責泰國國家醫藥與生命科學產業生態體系的發展。透過此一策略聯盟，Innobic (Asia) 將投資美時5,000萬美元（約合新台幣14.1億元），以每股新台幣80.7元的價格，認購美時發行之1,751萬7,348股私募股份，完成增資後將持有美時6.7%的股權。

此項交易將透過Innobic (Asia)旗下的控股公司Innobic LL Holding Co., Ltd.來執行，雙方交易完成基準日在4月21日。

經由這項策略聯盟，美時與Innobic (Asia)將共同尋求發展東南亞醫藥市場的各項潛在機會，包括但不限於泰國、越南、菲律賓、馬來西亞或其他東南亞國家。

美時將透過已擁有的東南亞市場既有產品組合、研發與商業發展資源，以及在製藥界的產業經驗，協助Innobic (Asia)打造泰國當地製藥生態網絡。

而透過Innobic (Asia)與PTT集團在泰國豐沛的市場資源與在地經驗，美時與對方將攜手進一步深耕泰國市場，更有效率地建立起在當地的品牌認同及潛在商務資源網絡。

美時製藥總經理 Petar Vazharov表示，透過這樣的長期合作關係，將強化美時在東南亞市場的發展。2020年初開始，美時積極地邁向東南亞市場，並整合了母集團艾威群原有在東南亞的業務與產品組合，納入台灣美時旗下，成功跨足泰國、香港、新加坡、及越南等市場，並建立了在地團隊。

美時 東南亞 泰國

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