快訊

後備軍士官缺很大 軍方想開11周速成班 網友：能打仗嗎

全台逾40所學校瀕退場 高達7成是技職體系

落實綠色物流與包裝 富邦媒邁步「永續綠色電商」

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

富邦媒（8454）朝「永續綠色電商」邁進，公布《環保綠皮書》。富邦媒表示，在綠色消費、綠色物流、綠色營運耕耘下，2020年繳出永續商品全年齡層購買人數雙位數成長、低碳運輸每月合計減少21.28公噸碳排放等成績，今年將結合郵局推出第二波網購「循環袋」，透過郵筒及i郵箱智慧郵筒回收循環，期望與消費者共同實踐網購包裝減量目標。

富邦媒推廣綠色消費，積極增加永續商品比例。momo購物網表示，至今「綠色生活館」商品數高達近7,000品，帶動2020年館內業績年增破6成，其中綠色飲食業績佔比過半，以有機生鮮業績年增近8成最為顯著，健康食品飲料次之，人氣商品如「Vilson米森」有機麥片、「統一生機」有機蘋果醋等。而綠色生活理念也延燒至日常清潔，標榜友善環境之清潔商品備受青睞，像是「南僑」水晶肥皂及洗衣液體皂，2020年熱銷破20萬件，屢登上綠色生活館年度熱銷商品榜。

根據內部統計，綠色生活館內主力消費者集中於30至49歲，佔比達6成，然而20至29歲及50至60歲以上購買人數，亦皆有雙位數高年增。

富邦媒也積極發展綠色物流、友善包裝，公司表示，在實踐綠色物流的道路上，從倉儲建置、運輸的布局皆將環境永續的理念涵蓋其中，如北區物流中心太陽能發電設置全年累積發電量達到1,263,932度；持續打造綠色自有車隊，引進符合能源效率運輸車輛。

同時富邦媒也將綠色永續置入於公司日常營運的各個環節中，不僅建立環境管理系統及運作機制，同時透過教育訓練提升公司內部環境永續意識，如針對同仁積極推動無紙化措施、廢棄物管理及各式節能宣導等。使公司2020年雙雙通過ISO 14064-1溫室氣體盤查查證、ISO 14001環境管理系統驗證；無紙化措施減少38,015,274張用紙量，等同於約減少304,122公噸CO2e。

富邦媒 太陽能發電

延伸閱讀

電商慶20周年 15日三王三后兩天團台北小巨蛋尬聲

美景氣復甦 藍領職缺暴增

好友合資挖礦 網購挖礦機誤入假網站被騙77萬元

美女主播穿搭高EQ 網友驚嘆飄仙氣

相關新聞

零股族最愛！中鋼紀念品送「熊愛台灣棘輪起子工具組」

中鋼（2002）今(2021)年股東會紀念品為「熊愛台灣棘輪起子工具組」，向來是投資人最愛的中鋼紀念品，今年持股未滿千股...

一表現形！最強末端站在土城、這三站逆勢價跌

捷運站末端站距離市區較遠，房價相對便宜，吸引許多預算有限民眾購屋，住商機構統計大台北各捷運末端站，近五年買在頂埔站最賺，...

楠梓科技產業園區釋出945個工作機會 徵才活動22日登場

楠梓科技產業園區今（19）日宣布將釋出945個工作機會，並將於22日舉辦現場徵才活動。

亞洲台商總會心繫台灣 關懷太魯閣號事故一周捐款690萬

4月2日台鐵太魯閣號事故案，造成重大傷亡，死傷人數逾百，是台灣近年來重大交通事故之一。亞洲台商總會慈善委員會發起受難者緊...

南軟徵才23日登場 釋逾400工作機會、月薪最高7萬

北市府「2021『OKWORK南軟』南港軟體園區徵才活動」將在23日下午1時至4時登場，就業服務處邀請21家園區廠商、提...

北市就服處徵才囉！545個工作機會 時薪最高400元

全球就業市場隨著疫苗施打的普及率不斷傳出捷報，景氣復甦指日可待，台北市就業服務處20至23日，共邀集12家知名企業於各就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。