落實綠色物流與包裝 富邦媒邁步「永續綠色電商」

富邦媒（8454）朝「永續綠色電商」邁進，公布《環保綠皮書》。富邦媒表示，在綠色消費、綠色物流、綠色營運耕耘下，2020年繳出永續商品全年齡層購買人數雙位數成長、低碳運輸每月合計減少21.28公噸碳排放等成績，今年將結合郵局推出第二波網購「循環袋」，透過郵筒及i郵箱智慧郵筒回收循環，期望與消費者共同實踐網購包裝減量目標。

富邦媒推廣綠色消費，積極增加永續商品比例。momo購物網表示，至今「綠色生活館」商品數高達近7,000品，帶動2020年館內業績年增破6成，其中綠色飲食業績佔比過半，以有機生鮮業績年增近8成最為顯著，健康食品飲料次之，人氣商品如「Vilson米森」有機麥片、「統一生機」有機蘋果醋等。而綠色生活理念也延燒至日常清潔，標榜友善環境之清潔商品備受青睞，像是「南僑」水晶肥皂及洗衣液體皂，2020年熱銷破20萬件，屢登上綠色生活館年度熱銷商品榜。

根據內部統計，綠色生活館內主力消費者集中於30至49歲，佔比達6成，然而20至29歲及50至60歲以上購買人數，亦皆有雙位數高年增。

富邦媒也積極發展綠色物流、友善包裝，公司表示，在實踐綠色物流的道路上，從倉儲建置、運輸的布局皆將環境永續的理念涵蓋其中，如北區物流中心太陽能發電設置全年累積發電量達到1,263,932度；持續打造綠色自有車隊，引進符合能源效率運輸車輛。

同時富邦媒也將綠色永續置入於公司日常營運的各個環節中，不僅建立環境管理系統及運作機制，同時透過教育訓練提升公司內部環境永續意識，如針對同仁積極推動無紙化措施、廢棄物管理及各式節能宣導等。使公司2020年雙雙通過ISO 14064-1溫室氣體盤查查證、ISO 14001環境管理系統驗證；無紙化措施減少38,015,274張用紙量，等同於約減少304,122公噸CO2e。