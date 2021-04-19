中鋼紀念品千呼萬喚出爐 是熊愛台灣棘輪起子工具組

中鋼公司今年股東會紀念品千呼萬喚已出爐，是外觀為可愛黑熊「熊愛台灣棘輪起子工具組」，工具組金屬件使用中鋼矽合金工具鋼及鉻釩鋼料，塑料材質是環保無毒的TPR及可回收的環保PP；美觀實用，5月26日至6月2日供持股1000股以上的股東兌換。

中鋼表示，工具組本體可拆分為三段，頭部握把配有棘輪起子座，身體底部置有六支不同規格的起子頭可供替換，起子頭表面經粉體烤漆處理，通過德國TÜV及法國BV機構認證，符合美國CP 65環保規範；可用於居家修繕，不使用時也可當擺飾，實用便利，也豐富了生活樂趣。

今年是中鋼建廠50周年，中鋼秉持鼓勵國內優質廠商及善盡社會責任的想法，紀念品相關製程及材料全程都是「台灣製造」。

110年股東常會受託代理兌換紀念品期間，限持有1000股以上的股東領取，基於防疫為分散人流，除公司股務代理機構凱基證券外，並增加永豐金證券為受託代理人，領取地點詳載於開會通知書。