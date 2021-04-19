聽新聞
test
0:00 / 0:00
中鋼紀念品千呼萬喚出爐 是熊愛台灣棘輪起子工具組
中鋼公司今年股東會紀念品千呼萬喚已出爐，是外觀為可愛黑熊「熊愛台灣棘輪起子工具組」，工具組金屬件使用中鋼矽合金工具鋼及鉻釩鋼料，塑料材質是環保無毒的TPR及可回收的環保PP；美觀實用，5月26日至6月2日供持股1000股以上的股東兌換。
中鋼表示，工具組本體可拆分為三段，頭部握把配有棘輪起子座，身體底部置有六支不同規格的起子頭可供替換，起子頭表面經粉體烤漆處理，通過德國TÜV及法國BV機構認證，符合美國CP 65環保規範；可用於居家修繕，不使用時也可當擺飾，實用便利，也豐富了生活樂趣。
今年是中鋼建廠50周年，中鋼秉持鼓勵國內優質廠商及善盡社會責任的想法，紀念品相關製程及材料全程都是「台灣製造」。
110年股東常會受託代理兌換紀念品期間，限持有1000股以上的股東領取，基於防疫為分散人流，除公司股務代理機構凱基證券外，並增加永豐金證券為受託代理人，領取地點詳載於開會通知書。
未於受託代理期間交付委託書的股東或持股未滿1000股之股東，可利用台灣集中保管結算所的「股東e票通」股東會電子投票平台或各證券公司手機APP程式進行電子投票，完成投票者6月23日至25日持身分證到指定地點領取或在股東會當天出席領取。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言