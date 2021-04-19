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亞洲台商總會心繫台灣 關懷太魯閣號事故一周捐款690萬

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

4月2日台鐵太魯閣號事故案，造成重大傷亡，死傷人數逾百，是台灣近年來重大交通事故之一。亞洲台商總會慈善委員會發起受難者緊急撫卹捐款，一星期捐款690萬。

亞洲台商總會表示，對此不幸事故，亞總感同身受，也盼能略盡棉力，大家都是對台灣具深厚感情，不論身處世界各地，均可考慮透過捐款途徑，表達愛心，這是亞洲台商與僑胞主動捐款，亞洲台商總會十分感謝所有關心、支持、援助或捐款太魯閣號出軌意外事件的先進好友，無論送卡慰問或內心祈禱或捐助款項，亞洲台商總會都由衷的感謝。

亞洲台商總會指出，此次亞洲各國商會捐款包括：孟加拉台商總會、菲律賓台商總會、香港台商總會、澳門台商總會、印尼台商總會、泰國台商總會，而本捐款專款專用經各縣市政府轉交相關單位發放死亡家屬慰問金，以示哀悼及關懷之意。

台商 捐款 太魯閣

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