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北市就服處徵才囉！545個工作機會 時薪最高400元

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
北市就業服務處20至23日，共邀集12家知名企業於各就服站舉辦現場徵才活動，提供545個工作機會，最高薪資達4萬3,050元。 圖/北市勞動提供
北市就業服務處20至23日，共邀集12家知名企業於各就服站舉辦現場徵才活動，提供545個工作機會，最高薪資達4萬3,050元。 圖/北市勞動提供

全球就業市場隨著疫苗施打的普及率不斷傳出捷報，景氣復甦指日可待，台北市就業服務處20至23日，共邀集12家知名企業於各就服站舉辦現場徵才活動，提供545個工作機會，最高薪資達4萬3,050元。勞動局長陳信瑜表示，歡迎準備求職、社會新鮮人、二度就業或有轉職、兼職需求的民眾踴躍參加。

陳信瑜表示，545個工作機會中，3萬元起薪的工作職缺就有133個，約占總工作職缺數四分之一；本週開放徵才的餐飲服務業廠商有八家，占整體七成，共有355個工作機會。

麻辣火鍋名店「鑫鼎王餐飲」提供41個職缺，其中首次釋出外場大廳主任及廚務主任各五名，薪可達4萬3,050元，招攬專科以上，有三年以上餐飲管理經驗者；外場儲備幹部五名，薪可達40K；行政櫃檯管理人員一名，高中職以上學歷，從事人事、帳務、收銀等工作，起薪優於市場行情。「貳樓餐飲」釋出儲備幹部十名，薪資介於33K至38K，「格萊天漾大飯店」釋出餐飲服務領班兩名，薪資介於30K至38K。

「時薪最高400元!」陳信瑜說，「雨潔綠能」釋出居家清潔人員，是此次徵才時薪之最，這次的兼職、計時人員職缺達284個，其中115個職缺起薪均高於170元，時薪調幅大，時間彈性，工作易入手，適合短期打工、中高齡求職者及二度就業民眾。

本週徵才的廠商還有YouBike微笑單車、樂雅樂食品、五花馬餐飲、豆府餐飲、全家便利商店、Viva TV美好家庭購物、三商餐飲、爭鮮、雨潔綠能等。

陳信瑜說，徵才活動的時間地點為，20日於北投、景美、內湖就服站舉辦，22日於南港東明青銀、艋舺、信義、西門就服站舉辦，23日於西門就服站舉辦，每場活動時間皆為下午2至4時，參與廠商目前皆無勞資爭議及無薪假狀況。

「就業媒合服務完全免費!」陳信瑜再次提醒，配合防疫需求，參加徵才的民眾，當天需配合量體溫及酒精手部消毒作業，並全程佩戴口罩。活動相關訊息請洽台北人力銀行的OKWORK網站，查詢徵才活動行事曆或電詢就業服務專線02-23085231。

徵才活動 餐飲

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