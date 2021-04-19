中鋼紀念品 螺絲起子賣萌

中鋼今年股東會紀念品「熊愛台灣」螺絲起子工具組，以中鋼自產特級鋼材為原料，媲美瑞士刀等級的工藝品質十分精良；關鍵在於外觀是俏麗可愛的台灣黑熊坐姿型態，美學創意十足又相當療癒，令人愛不釋手，預料將引發轟動，並掀起百萬股民兌換潮。

紀念品生產鏈涵蓋金屬加工、外觀成形、包裝印刷、運輸配送等。相關廠商透露，螺絲起子通常是放在抽屜深處的小工具，經由中鋼團隊創意巧思，提升為可直接擺放在辦公桌上或客廳當裝飾品，「中鋼今年的股東會紀念品，改變了傳統對螺絲起子印象」。據悉，此中鋼紀念品為非賣品，市場價格難估，預計將造成「珍藏」風潮。

中鋼董事長翁朝棟接受訪問時驚訝表示「今年股東會紀念品不是還沒有公布？」他回憶，去年參加台灣手工具公會活動，看到站立的台灣黑熊原模型，內心即有創意發想。回來請財務部門集思廣益，一再思考修正調整，最終定案為俏麗可愛的黑熊坐姿型，這項創意落實後，內部反應相當熱烈。

翁朝棟說，今年股東會紀念品的英文標語，是採用任職越南冷軋廠CSVC的標語，「Our quality，Your better life」（優越品質，寫意生活），藉以呼應這是精緻鋼廠製造的精品。

中鋼財務副總楊岳崑表示，股東會紀念品的正式名稱為「熊愛台灣、棘輪起子工具組」，採用中鋼自產的矽合金工具鋼、鉻釩鋼為原料，金屬起子頭表面工藝採粉體烤漆，並通過德國、法國專業認證，同時符合最嚴格的美國及台灣環保規範。

整組結構為螺絲軸搭配六組起子頭，包括一字、十字、方型等，並有棘輪的功能，可以鎖定向左或向右旋轉方向，增加使用便利性。

中鋼年輕工程師觀看實品後受訪指出，中鋼生產的工具鋼在專業領域中居領導地位，尤其金屬起子粉體烤漆成黃金色澤，質感精良「媲美瑞士刀」。