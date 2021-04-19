貨櫃三雄 資本支出衝2,000億

美中兩強拚基建、全球疫後經濟重建，海運有望迎來十年大多頭的黃金年代，今年海運三雄長榮、陽明、萬海造船、櫃的資本支出可能超過2,000億元，在運力大增下，將推升台灣海運業實力躋身國際頂級水準。

貨櫃三雄長榮、陽明、萬海看好貨櫃的黃金年代，首季資本支出噴發，其中，光3月單月，長榮公告的造船運力達30萬TEU（20呎標準櫃）、萬海也投入約19萬TEU的新造船計畫，合計資本支出逾1,200億元。

長榮今年首季造船、櫃的資本支出達30億美元，其中1.5萬TEU大貨輪訂購20艘，占今年3月全球同噸位44%訂單運力，總金額達27.65億美元，相對長榮過去九年造船累積支出2.14億美元，暴增11.9倍。

分析師認為，長榮今年上半年獲利驚人，加上看準亞歐美航線商機，是炸裂式提高資本支出的主因，屆時若加上透過子公司全洋海運售後租回擴充運力的陽明，及首季砸逾700億元（約718.8億元）擴充船櫃的萬海，三雄今年造船、櫃的金額會讓全球海運業「很有感」。

波羅的海BIMCO數據顯示，上月全球總計訂購45艘超大型貨櫃輪。其中長榮就占20艘、1.5萬TEU的運力，擴充率達44%。萬海也在上月訂購14艘1.3萬TEU以上的貨櫃輪。

根據Alphaliner最新統計，長榮自有運力約64萬TEU，距離第五大業者德國「赫伯羅特」僅約40萬TEU。分析師指出，長榮今年第1季擴大資本支出，運力大增逾30萬TEU，加上2018年十艘新船陸續交貨，可望超越「日本ONE」、挑戰全球前五「赫伯羅特」等大航商、歐美線則挑戰前四強地位。

特別的是，陽明三年前訂購十艘萬TEU以上巨輪，去年陸續交船，再以售後租回方式投入市場，被業界驚嘆「未卜先知」。

分析師指出，陽明今年將優先啟動萬TEU級大船建造計畫，可能屬意可通行巴拿馬運河的1.5萬TEU的大船、估計打造規模在十艘左右，另外還要加造2,800到3,000箱的近洋線貨櫃船。業界概估，若以一艘1.5TEU大船近40億元的造船金額，今年若陽明投入造船，則資本支出恐怕在四、五百億元之譜。