FGA國際寶石鑑定師卞健文 一德洋樓慈善拍賣盈餘捐出

珠寶鑑定天王黎龍興首位新住民女弟子卞健文10年成果展，於台中市歷史建築林懋陽故居(一德洋樓)開展，現場有各類貴重寶石、系列文化講座，金工市集及珠寶手繪體驗， 今(18)日並舉行慈善拍賣，扣除成本，盈餘全數捐給新住民慈善機構。

林懋陽故居(一德洋樓)2007年登錄為台中市歷史建築，結合閩南、東洋、西式洋樓等建築特色，融合跨時代與新移民文化。

而新住民卞健文多年前與夫婿楊志鴻回台定居，因緣結識寶石鑑定天王黎龍興，一起共赴泰國珠寶展，開啟了10年漫長的寶石鑑定之路。夫妻兩人各自取得FGA與GIC寶石學證照，並成立「玩易寶石」推廣各式珠寶課程，積極與台灣當代寶石藝術的連結，讓民眾提升寶石文化素質與鑑賞知識。

卞健文表示，貴重寶石百年收藏，一德洋樓是百年歷史的建築，兩者皆有傳承意義相輔相成，在這樣歷史文化建築物內舉辦10年成果展，別具意義。

市面上在百貨公司、專櫃常見寶石，大致上以鑽石、紅藍寶、珍珠為主，但其實常見可佩戴的寶石約20幾種，此次集結國際珠寶市場比較常見的各種寶石種類展出，希望讓民眾對於寶石有初步認識。今天的慈善拍賣，準備了25組商品，競標金額從0元起標，扣除成本後，盈餘全數捐贈新移民慈善機構。

黎龍興為知名節目「女人要有錢」、「大尋寶家」指定鑑定家，黎龍興分享珠寶收藏最主要分為兩大類，高檔貴重珠寶收藏，以及平民化的輕奢領域，例如孔賽石、橄欖石等不同的生日石，此次展示的水晶類，近年市面上接受度提升。

寶石並不隨景氣影響而輕易波動，去年2020佳士得、蘇富比的秋季拍賣，鑽石、彩鑽、紅藍寶等有產意意義的寶石，仍然拍出高價。