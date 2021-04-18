嘉信125呎豪華遊艇亮相 台灣客戶巨型遊艇首宗訂單

台灣是全球第4大遊艇製造地，僅次義大利、荷蘭及土耳其。嘉信遊艇公司昨在高雄遊艇碼頭舉辦新船發表會，首次展出「Monte Fino 125 Tri-Deck」遊艇。海洋局表示，此艇是台灣船主向本地船廠訂製的最大尺寸，替巨型遊艇的內需市場注入不少活力。

高雄是遊艇製造重鎮，全台5成以上遊艇廠設址高市，產值占全台8成以上。嘉信遊艇公司第一次發表125呎巨型遊艇，昨發表的Monte Fino 125 Tri-Deck，此艘遊艇是三層甲板的客製化遊艇。

台灣遊艇公會理事長龔俊豪說，新遊艇的船主喜愛海上航行，常駕船環島或去東南亞、日本，已向嘉信購買第二艘船，客戶認為台灣遊艇的品質性能及舒適性不輸國際其他品牌。

海洋局表示，台灣遊艇產業向來以外銷市場為主，「Monte Fino 125 Tri-Deck」創下台灣船主向本土船廠訂製的最大尺寸紀錄，新遊艇亮相，提早預告明年3月10至13日將舉辦第四屆台灣國際遊艇展。