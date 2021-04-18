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塞港未解 貨櫃輪運價又喊漲

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北報導
圖／經濟日報提供
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全球主要港口航班準點率持續偏低，全球塞港情況未改善，且排隊等進港時間持續拉長，最近市場傳出，空櫃回亞洲速度更慢，業者擔心空櫃趕不及在第3季旺季前回亞洲，已開始減收美國內地貨，將讓全球貨櫃輪運價漲勢再起。

根據最新一周貨櫃輪遠東到美西及美東價格都悄悄創下新高，遠東到美西每40呎櫃來到4,432美元，較前一周大漲501美元，漲幅12.7%；遠東到美東每40呎櫃達5,452美元，較前一周漲118美元，漲幅2.2%。

最近歐洲地區各港口再度壅塞，遠東到歐洲運價每20呎櫃達4,187美元，較前一周大漲223美元，漲幅5.6%；遠東到地中海運價每20呎櫃達4,239美元，較前一周大漲213美元，漲幅5.2%。

根據全球航運業經驗，各港口航班準點率要維持在七成以上，然據近期上海航交所公布的統計數字，各主要港口航班準點率非常低，原以為會逐漸回升，但貨量太大，人力不足，造成準點率長期處於低水位，像美國西岸-奧克蘭港準點率已降到3.4%，許多載貨量大的港口都處於30%以下。

貨攬業者指出，全球塞港很嚴重，且會是一個連鎖效應，一個地方塞港，海運業者分流將船停靠到另一個港口，由於港口瞬間貨量太大，出現吃不消情況，讓周邊港口準點率大降，就類似像奧克蘭港的情況。

美國塞港加上長賜輪擱淺效應，全球港口準點率偏低，原本回跌的運價開始上漲，且這波漲勢很猛，最新SCFI貨櫃運價指數達2,833.42點，較前一周漲181.3點，代表相關運價開始調漲。市場認為塞港沒有解決，搶櫃情況將推升運價漲勢再起。

以美國東、西岸來看，目前紐約港準點率降到24%，美國西岸主要港口洛杉磯港降到12.73%，美西塞港效益持續發酵，運價壓不住開始漲，且業界擔心空櫃回亞洲速度太慢，現在到內陸貨改採直接在港口附近拆櫃，用其他裝運方式送達內陸城市，加快空櫃回亞洲時間。

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