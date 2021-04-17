台中海線房市發燒「佳福柏斯市」買房抽百萬遊艇受矚目

台中海線房市發燒，佳福建設在梧棲推出的「佳福柏斯市」今(17)日正式公開，此案潛銷短短一個月，市場反應熱絡，成為指標個案。建商在公開現場宣布，推出買房抽百萬遊艇活動，立刻引爆買氣，公開首日即售出一成。

「佳福柏斯市」今天在梧棲四維路接待會館舉辦公開嘉年華會，活動內容豐富多元，斥資展出百萬遊艇、時下最夯的水上休閒活動「SUP立式划槳」。

現場更邀請超級偶像歌手黃家新演唱，多款餐車美食、趣味闖關、親子手作課程、魔術秀、好市多等現場擺攤，還有免費申辦好市多會員卡。最吸睛的是，現場打卡就可抽iPhone 12 Pro智慧手機、Dyson Supersonic HD03吹風機。

此次「佳福柏斯市」盛大公開，銷售團隊特地邀請過往個案已購客前來同歡，暖心舉動也獲得踴躍報名回饋，活動現場人氣爆棚，帶動買氣持續升溫。

值得注意的是，先前引爆討論熱度的COSTCO北台中店販售的進口遊艇，第一艘就位於柏斯市接待中心現場，今天公開活動成為眾人目光焦點。

總銷17億元的「佳福柏斯市」，社區規劃四棟15層建築，26至37坪、2至3房規劃，全案共301戶，有75%為邊間，雙面採光；現場秉持著配合政府實價登錄政策，採公平、公正、公開透明的不二價銷售模式，每坪均價16萬元，讓客戶安心購買。

專案經理許智堯表示，柏斯市突破過往傳統，大膽推出「買屋抽百萬遊艇」，日後將從柏斯市已購客戶中抽出這艘200萬遊艇的得主。之所以會特意擺放遊艇，除了代表此案鄰近梧棲港之外，也象徵此案擁有的悠閒生活步調。

許智堯指出，梧棲在政府政策大力支持下，挾「海港、空港」雙港計畫的強大建設推力，帶動區域房市一片看好，吸引許多知名建商插旗，現在買正值起漲點。

另外，梧棲漁港也將蛻變成西岸海線觀光廊帶，區域經濟、建設、房價將有飛躍性成長；且目前區域內已有三井Outlet、加工出口區廠商、台中國際機場、中科廠商等將近17萬就業人口，地方租屋需求大，加上低總價優勢，租金投報率達3%至4%。

許智堯說，新興重劃區無可避免的會有10至15年的工程黑暗期，「怎麼買在起漲點，又兼顧生活機能？」是消費者最想解決的問題之一，而擁有雙核心的「佳福柏斯市」，可以說是完美解答。

「佳福柏斯市」距離現有核心「文化路商圈」僅750公尺，公車路網完整、商店林立，包括全聯、屈臣氏、路易莎咖啡等。