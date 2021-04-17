能源教育從小札根 沃旭能源鹿港舉辦名人共讀繪本活動
能源教育從小札根！沃旭能源今（17）日攜手彰化家扶中心舉辦 「 Love Your Home親子繪本共讀」活動，特別邀請身為鹿港女兒的藝人米可白 （前葡萄姊姊），為彰化家扶中心56位家長及兒童讀繪本說故事，透過沃旭能源引進榮獲丹麥圖書設計大獎的原創環境教育繪本《這是我的家嗎？》，引導孩子們認識氣候變化，啟蒙環境保護意識，讓環境教育向下扎根。
沃旭能源指出，今日透過米可白豐富的肢體表情，還有具有感染力的聲音來為家扶兒童讀繪本說故事，告訴孩子地球只有一個，要好好保護我們居住的地球，獲得現場56位孩子還有家長們熱烈回響。
沃旭能源台灣總經理汪欣潔表示，沃旭能源的願景是創造一個完全以綠能運作的世界。沃旭能源也致力協助台灣發展離岸風電，為家家戶戶帶來乾淨的綠色能源；也透過具有國際視野又接地氣的環境教育繪本，為彰化的下一代導入愛惜家園 （Love Your Home）、好好保護地球的觀念。
彰化家扶中心主任王震光也表示，很高興彰化家扶與沃旭能源合作共同舉辦本次名人與親子共讀活動，也特別感謝彰化鹿港女兒，同時也是長期認養家扶兒的米可白這次還親自來家扶為56位家扶親子伴讀繪本說故事，孩子們都很喜歡米可白姐姐的活潑生動的說故事方式，讓家扶親子們經由這次的參與更增進閱讀能力與環保意識，也促進弱勢家庭的親子共讀共學關係。
就讀小三的家扶兒小閔童言童語的說， 「不知道地球這麼大，想要跟地球做朋友！」小閔的阿公也分享，二名孫子喜歡聽故事，感謝沃旭能源、彰化家扶給大家帶來美好的周末閱讀時光。
沃旭能源於2019年特別引進榮獲丹麥圖書設計大獎的原創環境教育繪本《這是我的家嗎？》，協助父母與五至八歲的孩子們氣候變遷相關知識，創造家庭成員主動討論環境保護話題的良機。故事中小女孩為了尋找「這是我的家嗎？」的答案，經由生活在不同環境的動物引領之下展開旅程。故事內容引領孩子一步一步思考，我們的家不只限於居住的房子，而是整個地球，並與所有生物共享。人人都應以實際行動愛護周遭的環境生態，守護自己的家園。
此次，沃旭能源特別在大彰化東南及西南風場海上動工之際，持續藉由特色活動讓在地民眾了解離岸風場所能創造的全新機會和價值，為彰化注入新的活力，也讓大朋友、小朋友都能接觸綠能教育也玩得開心。 「彰化風起 沃旭永續生活節」將於 4月22日至 4月30日在鹿港龍山寺推出離岸風電永續展覽。
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