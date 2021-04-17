能源教育從小札根 沃旭能源鹿港舉辦名人共讀繪本活動

能源教育從小札根！沃旭能源今（17）日攜手彰化家扶中心舉辦 「 Love Your Home親子繪本共讀」活動，特別邀請身為鹿港女兒的藝人米可白 （前葡萄姊姊），為彰化家扶中心56位家長及兒童讀繪本說故事，透過沃旭能源引進榮獲丹麥圖書設計大獎的原創環境教育繪本《這是我的家嗎？》，引導孩子們認識氣候變化，啟蒙環境保護意識，讓環境教育向下扎根。

沃旭能源指出，今日透過米可白豐富的肢體表情，還有具有感染力的聲音來為家扶兒童讀繪本說故事，告訴孩子地球只有一個，要好好保護我們居住的地球，獲得現場56位孩子還有家長們熱烈回響。

沃旭能源台灣總經理汪欣潔表示，沃旭能源的願景是創造一個完全以綠能運作的世界。沃旭能源也致力協助台灣發展離岸風電，為家家戶戶帶來乾淨的綠色能源；也透過具有國際視野又接地氣的環境教育繪本，為彰化的下一代導入愛惜家園 （Love Your Home）、好好保護地球的觀念。

彰化家扶中心主任王震光也表示，很高興彰化家扶與沃旭能源合作共同舉辦本次名人與親子共讀活動，也特別感謝彰化鹿港女兒，同時也是長期認養家扶兒的米可白這次還親自來家扶為56位家扶親子伴讀繪本說故事，孩子們都很喜歡米可白姐姐的活潑生動的說故事方式，讓家扶親子們經由這次的參與更增進閱讀能力與環保意識，也促進弱勢家庭的親子共讀共學關係。

就讀小三的家扶兒小閔童言童語的說， 「不知道地球這麼大，想要跟地球做朋友！」小閔的阿公也分享，二名孫子喜歡聽故事，感謝沃旭能源、彰化家扶給大家帶來美好的周末閱讀時光。

沃旭能源於2019年特別引進榮獲丹麥圖書設計大獎的原創環境教育繪本《這是我的家嗎？》，協助父母與五至八歲的孩子們氣候變遷相關知識，創造家庭成員主動討論環境保護話題的良機。故事中小女孩為了尋找「這是我的家嗎？」的答案，經由生活在不同環境的動物引領之下展開旅程。故事內容引領孩子一步一步思考，我們的家不只限於居住的房子，而是整個地球，並與所有生物共享。人人都應以實際行動愛護周遭的環境生態，守護自己的家園。