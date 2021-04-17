豪華車品牌Audi瞄準台灣需求 引新車搶商機
國內車市自2019年開始，就屢屢出現進口車銷量多過國產車的現象，這也代表市場消費者買車想法已經全面改變。豪華車品牌Audi瞄準市場轉變趨勢，大舉引進多款新車，去年成為銷售年增率第一名的品牌，今年4月再推A3 Sportback，建議售價具競爭優勢138萬元起，全年銷售成長率可望比去年突出。
國內買車的年齡層年輕化，消費者買車更重視是否適合自己的品味、格調，進口車買盤不斷衝高，Audi2019年就開始準備導入多款新車，自2020年火速導入，讓Audi在2020年銷售年增率23%，寫下年度成長率第一的為豪華品牌。
全面搶攻國內車市商機，Audi自2020年開始引進超過25款新車來台，包含Audi A4，Audi RS／S車款以及Audi e-tron；在2021年3月一次引進三款主力休旅車款，分別是Audi Q2、Q5和Q8，目前第一批Audi Q5已經售罄，第一批Audi Q8將在本月內全部交付給客戶，今年銷售台數勢必再衝高。
Audi去年年販量3017輛，雖然市占率僅有1.5%，但對比2019年的2464台，銷售成長率高達23%%，而且2021年第一季度銷售成長更高達62%。
這次導入的Audi A3 Sportback全車系引進三款動力規格並涵蓋七款車型，4月17日起進駐全台Audi 授權展示中心，A3 Sportback建議售價138萬元起，前衛設計、直覺數位科技和先進燈光技術，同時全面導入四環新世代動力，引領豪華掀背車級距的潮流趨勢，極具競爭優勢為國內車市再投入震撼彈。
汽車達人表示，這次全新Audi A3 Sportback 自2月底正式啟動預售活動後，迅速獲得國內年輕客群高度關注，堪稱是豪華掀背小車市場最受期新星，全新Audi A3 Sportback全車系產品一舉增加至7款車型選擇，成為德系豪華掀背車中最具競爭力的首選車款，更是年輕客群接觸四環品牌的優質購車選擇。
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