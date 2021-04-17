東元改選 公司派三巨頭拉票

東元在5月25日股東會進行董事改選，公司派與改革派的委託書大戰也開打。東元集團會長黃茂雄、寶佳資產創辦人林陳海和華新麗華董事長焦佑倫等東元三大股東，昨（16）日特地合影、以行動證實三方結盟不變，並聯合發出「致股東的一封信」，強調東元以永續經營為使命，以廣大股東最大利益為前提，徵求股東委託書，支持公司派提名的11席董事候選人。

分析師表示，三大股東中，寶佳持股25.7%、華新8.47%，合計達34%，還有東元董監事持股與董事會提名董事候選人陣營可掌握的股權，估算至少有五成，公司派要確保名單可以獲得多數席次，穩定經營權。

黃育仁陣營除東元創始股東及「東元阿嬤」偕林明穱合計10%股權表態支持外，透過菱光持股2.63%和最大外資持股5.3%支持，已握有近20%股權。

雙方決戰在約三成的外資及散戶股權。昨日黃茂雄、林陳海和焦佑倫共同喊話，強調將爭取外資與散戶支持，尋求四分之三的董事席次，主導新董事會運作。

目前外資有約二成未表態，散戶亦有一成以上持股，是兩大陣營必爭票倉。法人認為黃育仁提名七席董事不可能全數上壘，目標是掌握二至三席、甚至更多。

黃茂雄、寶佳、華新聯手的致股東信指出，希望股東支持現有經營團隊，讓專業團隊持續穩定獲利，積極推進未來產業發展。