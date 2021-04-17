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東元公司派三大股東 一張照片破不合傳言

經濟日報 / 記者張義宮／台北報導

東元董事改選有如連續劇，一度傳出公司派三大股東有人跑票、有不合，但東元集團會長黃茂雄、寶佳資產創辦人林陳海和華新麗華董事長焦佑倫三大股東昨日合影，有圖有真相，破除外界謠言。「脫黨參選」的東元集團少東黃育仁不管是現在想贏，或是徐圖將來，需要展現能吸引股東支持的經營能力。

至截稿為止，少東派黃育仁陣營對公司派的致股東信內容，沒有回應。東元原定昨（16）日公布兩大陣營徵求委託書的重訊，包括黃茂雄與寶佳為共同徵求人，透過長龍、全通及聯洲徵求，黃育仁則與四大券商元大、富邦、康和證券及永豐金合作。但東元表示，黃育仁未提出聲明，這項重訊因此延後。

近期黃育仁屢有奇招，包括尋求找到阿嬤的支持，又有與網紅館長的直播，一天吸引超過3萬人次觀看，創下台股首次有上市公司因經營權之爭，上網紅直播「求支持」紀錄。

市場人士以「八點檔連續劇」評價黃家父子之爭，但經營之爭最後仍是看實際的股東投票。黃育仁先前已表示，輸了就捲土重來，打到贏為止，要繼續挑戰直到他（黃茂雄）倒台為止。

股東 東元 黃茂雄

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