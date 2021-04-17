中鋼運通 搶攻船舶出租商機

中鋼運通新造的八艘載重20.8萬公噸海岬型新船自去年中全數到位後，除為中鋼載運鐵礦砂的同時，看準運價大漲，並展開調度投入現貨市場營運，將可為母公司中鋼今年獲利貢獻進一步加分。

中運新船隊全力因應母公司自用船載運原料的要求外，因近期海岬型船日租金大漲，而且可望延續到第3季，內部正依據船期調度，把多出的運力投入租船市場，以即期方式運作，為集團挹注獲利。

該公司強調，中運在出租船業務上擁其他航商所欠缺的優勢，母公司依本身鋼品產銷和原料需求變化，可提供周全的資訊，讓中運精準掌握市場脈動，從中做出前攻、後守的最佳操作策略。

中運分析，2017年間，波羅的海散裝運價指數（BDI）一度攻上1,000點，呈現復甦跡象，內部認為是造新船時機，展開該公司成立以來數量規模最大的一次海岬型新船建造。

首先，與日本海洋聯合（JMU）簽訂「二加二」共四艘、各20.8萬噸海岬型新船訂單，總造價1.82億美元；並與台船在2017、2018年分兩次、每次二艘下單，同樣委託台船建造20.8萬噸海岬型散裝船。