BDI強彈 散裝航運旺到Q3
代表散裝船景氣榮枯的波羅的海運價指數（BDI）15日大漲近7%、達2,323點，創近19個月新高，中鋼運通、裕民、正德等業界普遍預期在鐵礦砂、煤炭及南美穀物貨載需求繼續增溫下，市場看旺到第3季。
散裝船出現價量齊揚，國內的裕民、中鋼運通、中航、慧洋-KY、新興、台航、四維航及正德等航商將雨露均霑。中鋼運通指出，國際貨幣基金（IMF）最近上調今年全球經濟成長率達6%，高於一月預測的5.5%，反映主要國家推動大規模刺激政策，及疫苗施打後帶來的經濟復甦，進而拉漲歐美和亞洲鋼價持續創新高，同時吸引鋼廠加碼拉貨原料。
業界認為，BDI指數強勢走揚，主要是受到海岬型船與巴拿馬型船日租金同步大漲近2,000美元的激勵；分析師表示，由於煉鋼原料需求增強，礦商忙於購買艙位，帶動大型船租船轉趨熱絡，出現搶船的情況。代表大型船的海岬型日租金價格飆上2.8萬美元，單日漲幅達7.3%。
中鋼運通進一步表示，鐵礦砂和煤炭貨載需求大增的同時，南美地區自本季開始進入穀物產期，也加入搶船行列，該公司樂觀看後市發展，可望旺到下一季。
正德指出，開春後，業界正進入租船換約潮，以該公司來看，第2季期間，該公司有五、六艘載重5萬至6萬噸的極限型散裝貨輪相繼換約，日租金可望由原本的1萬美元漲至1.6萬美元，漲幅60%。該公司並認為運力吃緊可能會持續兩年，運價行情將呈現易漲難跌局面。
另外，慧洋-KY也樂觀預期全球市況好轉、需求回補，推估租金行情還有上漲空間，而在整體航運市況熱絡下，該公司營收、獲利會逐月走高，由於法人關心市場變化詢問電話多，3月30日才召開法說的慧洋，昨天公告將於4月19日舉行法說會。
裕民表示，今年散裝船市場在小型散裝船的帶動下，巴拿馬型跟著大漲，巴西雨季結束，鐵礦砂開始增加出口量，海岬型船舶租金隨之走強，目前各種船型的運價漲幅都約翻倍。
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