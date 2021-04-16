後疫情時代房屋要怎麼買？專家揭曉兩大保值關鍵

疫情後的2021年，眾多房市變數正圍繞著台灣市場，想要買房的你該怎麼買才能保值呢？21世紀不動產企劃研究室指出，第一看重大建設，有重大建設落成的區域未來發展性佳，也往往是就業、人潮的保證，而人潮將會帶來居住的需求，包括像是高鐵、捷運站、科學園區等。

再來看該區域的租金投報率。21世紀不動產企劃研究室分析，租屋市場代表真正居住的剛性需求，租金投報率高代表基本租屋市場需求較好，出租不需擔心空屋期太長，出售都有較好的機會能夠出場，台北市的租金投報率平均約落在2-2.5%左右，外縣市則在3%以上。

21世紀不動產企劃研究室表示，目前處於低利率時代讓無論是投資或是自住的買方都有非常好的機會進場置產，政府政策對於投資型的買方較為不利，可能要有至少持有5年以上的心理準備。

另外，21世紀不動產企劃研究室指出，自住需求的民眾受打炒房政策及房價波動的影響較小，因此若有購屋考量，需評估自身的負擔能力，及審視自身需求來挑選適合自己房產類型及購置區域，尤其買方日後每月本息攤還的金額，最好控制在家庭每月總收入的三成、最多不要超過五成。