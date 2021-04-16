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和泰產險繪出愛 閒置空地化身夢想轉運站

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
育成社會福利基金會董事長陳節如(左起)、黃子佼、和泰產險董事長蔡伯龍、台北市政府副發言人林珍羽、台北市大同區建明里里長王振宇、台北市議員陳怡君等人合影。 圖／和泰產險提供
育成社會福利基金會董事長陳節如(左起)、黃子佼、和泰產險董事長蔡伯龍、台北市政府副發言人林珍羽、台北市大同區建明里里長王振宇、台北市議員陳怡君等人合影。 圖／和泰產險提供

和泰產險攜手台北市大同區建明里進行社區綠美化工程，特邀藝術家進行牆面彩繪創作，將台北轉運站旁巷弄的閒置空地妝點上童趣色彩，讓里民的生活空間變得生氣蓬勃外，也創造更優質的都市景觀。

綠美化工程今（16）日圓滿竣工，和泰產險舉辦發布會，邀請里民、育成社會福利基金會學員等一起同樂，欣賞水泥城市中的一抹繽紛。

和泰產險秉持善盡對社會關懷及環境永續之企業社會責任，在遵守防疫措施的情形下，鼓勵員工投入志工服務，讓愛不間斷，而在與育成基金會合作舉辦心智障礙者繪畫比賽中發現，心智障礙者雖然無法完整表達出所看、所聽或所想之事物，但可以透過藝術治療的引導，利用繪畫充分抒發情感與夢想，開啟內心的一扇窗，讓外界社會有機會得以與他們溝通。

如果說藝術是一道通往夢想的大門，那麼建造這座大門就需要企業來挺身支持，和泰產險是一家在地深耕的本土保險公司，期以在地服務為理念，去關懷社會每一個角落，本次受台北市政府大同區公所人文課的邀約，與建明里辦公處合作為地方做進行綠美化工程，並特別邀請藝術家進行彩繪牆藝術創作，從轉運站車水馬龍、四通八達的意象延伸，期許藉此機會透過彩繪牆面讓民眾了解藝術治療的意涵，並為居民構築美好的生活環境、帶動地方觀光，與社區共榮。

坐落於台北轉運站旁巷弄內的「在地深耕繪出愛」彩繪牆，牆面設計色彩豐富，各個玩偶角色「嘟寶」、「貓圈圈」、「鳥點點」等各有不同面貌，繽紛的色彩讓每一位大小朋友置身在牆面前，也能發揮想像力，一起前往夢想的大門，在忙碌的台北街頭給自己一個駐足、療癒身心的理由。

彩繪牆周邊為台北市中心交通樞紐之京站商圈、後站商圈，各樣景點美食好吃又好玩，彩繪牆及綠美化工程已於４月中旬完竣，和泰產險邀請民眾逛街之餘，歡迎來彩繪牆面前拍照打卡，完成指定任務，還有機會抽中小禮物，期盼每一位民眾都能共同分享美好地方的喜悅。

產險 綠美化 藝術家

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