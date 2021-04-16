「桃中南高」去年買氣噴發 交易棟數逾近15年均量

據內政部資料顯示，近15年的買賣移轉棟數變化，平均每年約有34.2萬棟的買賣移轉登記產生，不過整體的結構卻有明顯改變，房市從早期的北市當領頭羊，逐漸轉變為各區各擁題材各自表現，桃園市、台中市、台南市與高雄市的2020年移轉棟數，都已經在15年的長期均量之上，單就移轉表現來看，大台北以外都會區崛起的跡象明顯。

以2020年的買賣移轉棟數資料來看，雙北市比15年長期均量還少17%~27%，反應雙北市2020的買賣移轉棟數仍低於長期水準，不過桃園市、台中市、台南市與高雄市的移轉棟數都在近15年均量之上，反映這些區域2020的房市買氣，已經在長年的水準之上，表現也比雙北市更熱絡。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，全國買賣移轉棟數15年均量為34.2萬棟，不過從2015~2018都低於30萬棟，即使去年也僅有32.6萬棟，反映從2015年市場處於低量水準，有許多潛在買方因為擔心房價下跌而延後購屋，也可以解釋這波自住回流買氣為何如此強勁。