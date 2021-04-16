台中十大熱門購屋路段曝光 其中四條在西屯區

台中去年房市熱呼呼，民眾都買在哪？有巢氏房屋統計去年台中市屋齡5年以上中古屋交易熱門路段，西屯區最受購屋民眾青睞，在10大熱門交易路段中，占了4名，路段分別為國安一路、西屯路二段、至善路和臺灣大道三段，每坪房價落在21-26萬元之間。

若是想買到低價區段，台中市10大熱門交易路段，房價優惠第一名在西區三民路一段，周邊每坪房價16.2萬元，北屯區北屯路以每坪單價17.5萬元居次，北區進化北路以每坪17.6萬元排名第三。

觀察台中去年10大熱門交易路段，西屯區國安一路205件居冠，北屯區文心路四段、西屯區西屯路二段以198件及142件位居二、三名。

永慶不動產台中中科國安加盟店店長張雅婷表示，國安一路是工程師密集地，因為通勤便利，到中部科學園區只要5到10分鐘，吸引許多中科就業人口來此覓房，尤其以屋齡10年內的電梯大樓最受矚目，主要房型為兩房、三房含車位，總價落在900萬至1,200萬元。

交易量第二名的文心路四段，擁有完整生活機能和交通建設，有捷運綠線、餐飲集團進駐，且機捷特區和單元十二重劃區推案量大、住宅多，一直是台中市民心中的明星生活圈。

交易量位居第三名的西屯路二段，則是受惠水湳經貿園區的建設利多帶動，加上鄰近逢甲商圈，在自住、收租市場中同時獲得青睞。

在便宜路段方面，有巢氏房屋中清文心加盟店店東曹益進分析，三民路一段是市區內稀有1字頭房價路段，靠近一中商圈、中友商圈、第五市場，還有日曜天地Outlet、秀泰生活館、大魯閣新時代購物中心，去年交易多數集中在低總價套房產品，屋齡約30至40年、總價約200萬元左右就可入手，受年輕小資族、新婚夫妻和投資租屋者喜愛。

北屯路則是北屯區少數1字頭房價的路段，平均每坪單價為17.5萬元。張雅婷說，北屯路發展較早、屋齡相對較高，以屋齡30年左右的中古屋為主要交易類型，是北屯區價格相對親民的區域，近年吸引不少換屋族進駐。

進化北路是台中主要幹道交會的重要路段，離捷運文心中清站不遠，附近還有中國醫藥大學、國軍台中總醫院、中友百貨商圈、崇德商圈等，採買、購物十分便利，學區、醫療體系完整，是老、中、青三代都適合居住的環境。